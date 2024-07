Paris, à distância: onde ver os Jogos Olímpicos, sem ter de sair de casa

Cem anos depois, os Jogos Olímpicos regressam a Paris. Os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna aconteceram em Atenas em 1896 e, desde então, a cada quatro anos o mundo fica sintonizado nos vários eventos desportivos que integram esta multidesportiva competição. Hoje em dia, já é possível fazer maratonas de visualização das provas, entre os canais lineares e o streaming, que permitem acompanhar a emoção dos Jogos Olímpicos em qualquer lado do mundo. A Time Out reuniu curiosidades e também o calendário completo que dá as coordenadas essenciais para não se perder nas várias opções que tem à mão para ver os Jogos Olímpicos 2024, em directo. Aqui estão elas.

Não há duas sem três

RTP1

A Cerimónia de Abertura e Cerimónia de Encerramento dos Jogos Olímpicos 2024 podem ser acompanhadas na RTP1. A primeira está marcada para o dia 19 de Julho, pelas 18.30 (hora de Portugal) e a segunda acontece a 11 de Agosto, às 18.00, no Stade de France.

RTP2 e RTP Play

O serviço de televisão pública reservou entre 12 a 14 horas de emissão diária dos Jogos Olímpicos, que tanto pode ser vista na RTP2 como no streaming da RTP Play. No total, de 26 de Julho a 11 de Agosto, serão transmitidas mais de 200 horas, com destaque para as participações dos atletas nacionais em diversas modalidades: Atletismo, Ginástica, Ciclismo, Canoagem, Skate, Judo, Natação, Breaking, Equestre, Remo, Surf, Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro, Triatlo e Vela. Além do foco nos portugueses, a RTP também aposta nas grandes provas, como as finais de Atletismo, Natação, Ginástica, Basquetebol, Andebol, Voleibol e Futebol. Estas emissões acontecem entre as 09.00 e as 21.30, com excepção para algumas das provas dos dias 30 e 31 de Julho e 1 de Agosto, que arrancam às 07.00.

RTP3

O canal de notícias da RTP ficará dedicado ao acompanhamento informativo, também em permanência, e é aqui que os espectadores podem ver, em directo, entrevistas com os atletas nacionais no final de cada prova. A RTP3 terá ainda resumos diários dos Jogos Olímpicos e, mais à noite, o espaço 360º terá um bloco diário sobre a competição.

O milagre da multiplicação

Em Portugal, todas as operadoras por cabo têm os canais Eurosport à disposição e, durante os Jogos Olímpicos, terão muitos mais. Além dos habituais Eurosport 1 e 2, serão temporariamente acrescentados canais Eurosport que vão do número 3 ao 9, cada um dedicado a uma modalidade específica. Segue a lista:

Eurosport 3 – Raquetes e golfe

Eurosport 4 – Competições artísticas

Eurosport 5 – Futebol

Eurosport 6 – Basquetebol

Eurosport 7 – Desportos de luta

Eurosport 8 – Andebol

Eurosport 9 – Voleibol

Maratona a pedido

Em Maio passado, o serviço de streaming HBO Max foi transformado em simplesmente Max, mas apesar de se ter encurtado o nome, acrescentaram-se conteúdos. Entre as grandes novidades estão as emissões ao vivo de competições desportivas e também com o selo Eurosport, já que esta rede de canais desportivos pertence ao grupo Warner Bros. Discovery, o mesmo proprietário da Max. E isto inclui a mais completa emissão em directo dos Jogos Olímpicos, uma vez que inclui todos os momentos da competição. Os subscritores do serviço têm na plataforma um separador chamado Paris 2024, onde está disponível um calendário completo dos jogos e onde é possível filtrar emissões por modalidades, que muitas vezes acontecem em simultâneo. O menu é bastante intuitivo e é a solução ideal para quem não quiser perder pitada da maior e mais histórica competição desportiva do planeta. Conte com mais de 3800 horas de cobertura olímpica.

