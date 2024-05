Concertos de Taylor Swift obrigam a cortar várias estradas ao trânsito

O impacto da estreia de Taylor Swift em Lisboa continua a alastrar-se. Desta vez é na circulação rodoviária. Entre a manhã de sexta-feira, dia do primeiro concerto, e domingo, são várias as estradas nas imediações do Estádio da Luz que vão ser cortadas ao trânsito. Uma delas é um acesso da Segunda Circular à Avenida do Colégio Militar.

A comunicação foi feita pela Junta de São Domingos de Benfica, freguesia onde fica a maioria das artérias condicionadas, “com base na informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Lisboa”. Além do referido acesso da Segunda Circular (ou Avenida Eusébio da Silva Ferreira), são a Avenida Machado Santos e o Impasse à Rua João de Freitas Branco os mais afectados – “estarão temporariamente cortados à circulação viária”.

A Avenida Machado Santos estará cortada em ambos os sentidos, tal como as “artérias confluentes”, até às 2.00 de domingo (isto é, algumas horas depois de terminar o segundo concerto da artista norte-americana). Já o troço da Avenida Eusébio da Silva Ferreira que dá acesso à Avenida do Colégio Militar e ao Parque 3 do estádio estará cortado ao trânsito entre as 14.00 de sexta-feira e as 2.00 de sábado, e entre as 14.00 de sábado e as 2.00 de domingo.

O Impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras) fica interdito até às 16.00 de domingo. A Praça Cosme Damião (onde fica o parque de estacionamento da EMEL) fica um pouco mais: até às 00.00 de segunda-feira. Por fim, e à imagem do que acontece nos jogos da equipa de futebol, a Avenida do Colégio Militar será cortada ao trânsito entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide, “momentos antes do final de cada dia dos concertos e até ao escoamento total do público”.

“Nos dias dos concertos e por questões de segurança, poderá ser necessário proceder ao isolamento de uma via de trânsito, no sentido Benfica-Colégio Militar”, informa ainda a Junta de Freguesia, acrescentando que “a realização deste evento terá, igualmente, implicações na circulação de transportes públicos”. Por outro lado, a Carris compilou as carreiras que servem a zona do Estádio da Luz e que podem servir para evitar o recurso ao automóvel por quem vai aos concertos. O metro também é uma boa alternativa, uma vez que as estações do Colégio Militar/Luz e do Alto dos Moinhos estão mesmo ali ao lado.

