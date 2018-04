Concurso Sardinhas Festas de Lisboa: vote nas suas favoritas

Em jogo está quase uma centena de espécimes que até 30 de Abril espera pelo seu voto. As cinco sardinhas com mais gostos no Facebook vão receber dignas Menções Honrosas no concurso desta edição e um prémio surpresa.

O desafio para a oitava edição do Concurso Sardinhas Festas de Lisboa foi lançado em Fevereiro com um alerta em anexo. Salvem a Sardinha! foi o mote lançado pela organização, enquanto o tema foi deixado em aberto. Parte do resultado desta pesca caiu esta segunda-feira à página das Festas de Lisboa no Facebook, onde agora são todos desafiados a morder o anzol e distribuir gostos por quase 100 sardinhas vindas de todo o mundo.

Sardinha Fernando Pessoa, sardinha máquina de costura, sardinha vidrão, sardinha banda-desenhada, sardinha sereia, sardinha chinesa, sardinha refugiados, sardinha foguetão, sardinha jornal O Século, ou mesmo sardinha Amar pelos Dois. Não houve limites à criatividade, como já vem sendo habitual.

Além das futuras cinco Menções Honrosas, deste cardume também irá ser premiada outra mão cheia de sardinhas: as cinco grandes vencedoras seleccionadas pelo júri oficial do concurso, que além de valerem 2000€ aos seus autores, vão ser distribuídas e disputadas durante as Festas de Lisboa. O anúncio dos vencedores acontece até 31 de Maio.

+ Já foi visitar as sardinhas do Oceanário de Lisboa?

+ Câmara Municipal de Lisboa alerta para vespa asiática