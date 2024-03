Consagrado na Meo Arena, Slow J vai a banhos no Meco

O Super Bock Super Rock vai ver, ouvir e dançar ‘Afro Fado’ a 18 de Junho. Músico português divide cartaz do dia com 21 Savage, Black Coffee e Mahalia.

A Meo Arena ainda não estava completamente vazia, depois de dois concertos consecutivos de Slow J há muito esgotados, quando a Música no Coração anunciou o seu trunfo nacional para o Super Bock Super Rock: era ele mesmo, o homem da noite, o setubalense João Coelho, ou Slow J, que regressou aos discos com grande impacto no final do ano passado.

Afro Fado é o álbum português mais ouvido de sempre no Spotify, no primeiro dia após o lançamento (24 de Novembro). É obra. Com temas como “Where U @”, “Sem Ti” e “Ultimamente” no alinhamento, o disco cumpre a promessa do título e faz um exercício de síntese entre o fado e as sonoridades africanas (Slow J tem ascendência luso-angolana).

O público aderiu e esgotou duas vezes a maior sala de espectáculo do país, esta quinta e sexta-feira. Agora, terá nova oportunidade de o ver num grande palco, o principal da Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco. Slow J actua a 19 de Junho, o segundo de três dias do Super Bock Super Rock. Ou seja, no mesmo dia de 21 Savage, Black Coffee e Mahalia.

O rapper esteve para actuar no festival em 2021, mas essa edição teve de ser cancelada devido à pandemia. Depois, não voltou ao cartaz nem em 2022 nem em 2023, provavelmente à espera de Afro Fado, que a promotora Música no Coração classifica como um “clássico instantâneo da música portuguesa”, num comunicado enviado à meia-noite.

O Super Bock Super Rock tem ainda confirmados os nomes de Måneskin, Tom Morello e Royal Blood, todos para 18 de Julho. Para dia 20, ainda não há qualquer artista. Os bilhetes, esses, já estão à venda e custam entre 72€ (diário) e 279€ (passe golden circle).

