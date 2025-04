Cristina Ferreira apalpa terreno na ficção, com minissérie ‘Mulheres, Às Armas’

Quando os homens partiram para a Guerra Colonial, as mulheres ficaram para trás, mas muitas acabaram por assumir a luta pela liberdade e pela emancipação feminina. Mulheres, Às Armas é uma minissérie de ficção em três episódios, com estreia marcada para dia 11 de Abril, na TVI. Uma ideia de Cristina Ferreira, directora de entretenimento e ficção da TVI.

Uma costureira que enfrenta a discriminação laboral; uma revolucionária filha de gente rica que muda de identidade; uma viúva de classe média que enfrenta o assédio sexual no trabalho; uma jovem inteligente que é forçada a casar com um comerciante. As vidas de quatro mulheres muito diferentes cruzam-se em vésperas do 25 de Abril de 1974, numa história que espelha a luta das mulheres pelos seus direitos nos últimos tempos da ditadura.

'Mulheres, Às Armas'

Uma ficção que espelha a realidade de muitas mulheres portuguesas que enfrentaram não só o antigo regime, mas também amigos, família ou colegas de trabalho que não as viam como iguais. As actrizes Sílvia Chiola (Irreversível), Sara Carinhas (Banzo), Victoria Guerra (Glória) e Madalena Almeida (Mal Viver) dão corpo a estas personagens, liderando um elenco com muitas caras conhecidas, como José Condessa (A Filha), Dalila Carmo (O Misterioso Caso de Lázaro Lafourcade), Fernanda Serrano (Morangos com Açúcar) ou Joana Botelho (Coney Island).

Mulheres, Às Armas é uma minissérie de apenas três episódios, realizada por Patrícia Sequeira (Rabo de Peixe) e com argumento assinado por Filipa Martins (Bem Bom). A banda-sonora original foi composta por Rodrigo Leão. O primeiro episódio estreia às 21.55 de sexta-feira, dia 11 de Abril, enquanto que o segundo e o terceiro episódios são emitidos no dia seguinte, a partir das 21.30.

TVI. Estreia a 11 de Abril às 21.55

