Croissants, empanadas, folhados mistos e pastéis de nata. Na padaria Moko é tudo vegano

A poucos passos do El Corte Inglés, há uma padaria de origem taiwanesa em que tudo é feito com ingredientes veganos. Há bolos, pão, folhados, mas também café e produtos importados que não de encontram noutro espaço de Lisboa.
Joyce Chi e Renato Lai são naturais de Taiwan. Viveram no Brasil durante uns tempos até se mudarem para Portugal e estabelecerem-se em Lisboa, onde começaram um negócio de pão e pastelaria vegetariana – que mais tarde viria a tornar-se somente vegana. Em 2018, abriram o seu primeiro espaço nos Anjos, ao qual se seguiram mais dois – em Alvalade e novamente nos Anjos. Nessa altura, tornou-se tudo “muito stressante”, recorda Joyce, e foi então que decidiram fechar os três espaços. Continuaram a cozinhar, a fazer entregas, até que Joyce e Renato tiveram vontade de voltar a ver e falar com os clientes. Assim, renasceu a Moko, em São Sebastião.
Em relação às outras “Mokos” que existiram nos Anjos e em Alvalade, esta “é bem diferente”. “Na parte da pastelaria, há mais variedades – antes havia só o básico. Tínhamos também um menu de tostas, hambúrgueres e noodles. Agora, não temos esse menu, porque havia demasiadas opções e era muito trabalho na cozinha – precisaria de mais mão-de-obra. Assim, consigo gerir melhor”, explica Joyce.
A Moko Vegan Bakery abriu na Rua Pinheiro Chagas, no Verão passado. Descendo os três degraus à entrada, a primeira coisa que salta à vista é a parede à nossa frente recheada de croissants, folhados mistos, empanadas, pastéis de nata e outros bolos e salgados. Numa dinâmica de self-service, que estamos acostumados a ver nos supermercados, as pessoas podem entrar, dirigir-se directamente às prateleiras e fazer a sua escolha. No final, é só pagar ao balcão.
A oferta varia um pouco diariamente e quando acaba, acaba mesmo. Não há fornadas ao longo do dia, por isso convém ir cedo para apanhar as prateleiras cheias. O pão taiwanês com diferentes recheios, de sésamo preto ou feijão azuki, o croissant de matcha e chocolate, o rolo de canela e o folhado misto são alguns dos favoritos. “No folhado misto usamos bacon e queijo veganos e as pessoas ficam encantadas, porque não há noutros lugares. Algumas pessoas sentem falta desse produto quando viram veganas e ficam muito felizes por poder comer uma coisa que faz falta na vida delas”, diz a proprietária.
Há também folhados de batata e cogumelos, seitanas, croissant brioche, cookies de massa-mãe com pepitas de chocolate, pastéis de espinafres e cogumelos sem glúten, empanada de beringela, tarte de maçã e mil-folhas. Os preços variam entre os 2€ e os 6€. Como complemento, a Moko tem parte de café. No menu encontra o habitual: espresso, cappuccino, galão, chocolate quente e também latte de matcha, chás e bebidas frias, como kombucha e limonada. Apesar de o espaço ser pequeno, há algumas mesas onde sentar.
Joyce cresceu numa casa onde não se comia carne nem peixe, então, naturalmente, começou um negócio focado em produtos vegetarianos. Mais tarde, acabaria por passar a vender apenas pão e bolos veganos, não só porque tornava a operação mais simples, mas também porque, desta forma, toda a gente poderia comer de tudo. “As pessoas que moram aqui perto não são vegetarianas, mas gostam de provar estas coisas novas. Por outro lado, há muitas pessoas que vêm aqui de propósito, porque sabem o que temos à venda”, explica Joyce.
Além do pão, da pastelaria e do café, o espaço vende ainda uma selecção de produtos de mercearia e produtos veganos congelados, importados de Taiwan, que, segundo a proprietária, não se encontram em mais lado nenhum. “Na verdade, começámos primeiro com o projecto dos congelados para vender para restaurantes e pessoas, mas ninguém conhecia. Depois é que surgiu a ideia de abrir um café e usar estes produtos.” Há desde fiambre, bacon, lula, frango e camarão a dumplings, douradinhos, ovos e molho barbecue e de soja.
Rua Pinheiro Chagas, 69B (São Sebastião). Ter-Sex 10.00-17.00, Sáb 10.00-16.00
