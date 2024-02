Depois da chuva, o sol de Inverno volta e faz subir as temperaturas

O Carnaval ainda vai ser arrefecido pela chuva, mas Lisboa vai chegar aos 22º C já na quarta-feira. O calor atípico para esta altura do ano vai marcar o resto da semana.

A chuva chegou na quarta-feira a Lisboa, ficou por uns dias e, ao fim de uma semana, vai dar lugar a um céu pouco nublado, sem precipitação e com temperaturas anormalmente altas para esta altura do ano. Tem sido fácil esquecer, mas estamos em pleno Inverno.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a chuva se mantenha firme por mais dois dias, provavelmente estragando planos a quem pretendia celebrar o Carnaval ao ar livre. No entanto, o cenário muda de figura logo a partir de quarta-feira, dia 14. Por um lado, antecipa-se um aumento da intensidade do vento (ainda assim, para moderada); por outro, a probabilidade de precipitação cai de forma significativa e regressa o calor (que talvez nunca se tenha dissipado).

Lisboa deve registar uma temperatura máxima de 22º Celsius na quarta-feira (mínima de 13º C). Mesmo aqui ao lado, no distrito de Setúbal, o termómetro deve atingir os 23º C (mínima de 11º C). Vai ser o dia mais quente da semana. Com excepção de sexta-feira, que deve ficar-se pelos 19º C, os restantes dias até domingo vão ter 21º C de máxima.

A chuva não desaparece logo após o Carnaval. Segundo o IPMA, é possível que ocorram aguaceiros tanto na quarta como na quinta-feira. Embora ainda com nuvens altas, na sexta-feira impõe-se o vento norte e começa um período de vários dias sem chuva em Lisboa. As temperaturas mínimas caem (abaixo dos 10º C), mas a expectativa é que sábado e domingo sejam dias primaveris, com céu pouco nublado, vento fraco e roupa de Inverno guardada no armário.

+ Cozinhas comunitárias e espaços para brincar: as novas cooperativas de habitação em Lisboa

+ O melhor da cidade no Whatsapp. Siga o novo canal da Time Out Lisboa