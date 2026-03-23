Depois de Belém, esta garrafeira natural e orgânica chegou a Santos

O Salty abriu há coisa de um ano e é a segunda casa de um bar de vinhos já estabelecido em Belém, o Salty Floor.

O espaço é pequeno e, assim que entramos, os olhos vão directos para o balcão. Coberto de azulejos (produzidos em Sintra), com a assinatura do artista britânico David Shillinglaw, é em torno dele que tudo o resto orbita. E é aí que somos recebidos por Jamie Preisz, também ele artista, mas de nacionalidade australiana. É um conversador nato, desenhador quase compulsivo e capaz sugerir o vinho certo para cada palato, mas também para cada estado de espírito.

No pequeno Salty, existem entre 50 e 70 referências de vinho. São todos naturais, orgânicos e biodinâmicos, feitos em Portugal, mas também importados de outros países europeus. A comandar as escolhas está Nastassia. Descendente de produtores, prova cada vinho antes de incorporá-lo na carta. Há menos de dois anos, abriu o primeiro bar em Lisboa – o Salty Floor, na zona de Belém. Funciona até hoje, com esplanada e mais de uma centena de rótulos à disposição.

Em 2025, quis abrir numa outra zona da cidade. Em vez de uma simples extensão do primeiro bar, criou um espaço com personalidade própria. "Gosto de vinhos naturais pelos seus produtores. Adoro pessoas que trabalham muito, pessoas que são realmente apaixonadas por isto, quase obcecadas. Por isso é que é um factor importante quando escolho os vinhos. É claro que provar o vinho é super importante, mas são dois factores: a vinha e o produtor e o gosto", revela a proprietária.

RITA CHANTRE Jamie, a cara do Salty

Na carta de Santos, abundam os vinhos escolhidos a dedo. Nastassia trabalhar com fornecedores, mas também selecciona pessoalmente algumas das garrafas que aqui estão. Cerca de 90% do que serve a copo é português. Numa casa focada nos vinhos naturais, a proprietária destaca o potencial do país nesse segmento. "Em dez anos, os vinhos naturais portugueses vão estar ao mesmo nível dos franceses ou dos italianos. Mas Portugal tem uma vantagem enorme – está rodeado pelo Atlântico e, por isso, temos esta mineralidade toda", reflecte.

RITA CHANTRE

A comemorar um ano no Poço dos Negros, onde a clientela é maioritariamente internacional, para esta semana, o Salty programa uma agenda especial de eventos. A começar já esta segunda-feira, dia em que recebe Alessandra Borsato, do Flamma, para servir uns petiscos ao final do dia. As celebrações são diárias e prolongam-se até domingo (29). Até lá, esperam-se mais iguarias portuguesas, provas de vinhos e sanduíches. O espaço pode ser pequeno, mas com jeitinho e à vez cabe lá muita coisa.

Rua do Poço dos Negros, 34 (Santos). Seg 16.00-22.00, Ter-Qua, Dom 15.00-22.00, Qui-Sáb 15.00-23.00

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