Em 2025, o Lisbon Bar Show faz 10 anos e celebra Portugal

Depois de França, Brasil e Peru, o Lisbon Bar Show convida... Portugal! A edição de 2025, que celebra dez anos deste evento de hospitalidade, restauração e hotelaria, está marcada para os dias 20 e 21 de Maio e volta a acontecer na Sala Tejo da MEO Arena, que este ano atraiu mais de sete mil visitantes (entre público e profissionais) e distinguiu o Red Frog como o Melhor Bar de Portugal.

Em comunicado, Alberto Pires, fundador desta celebração da coquetelaria – que costuma reunir especialistas de todo o mundo e distribuir prémios pelos melhores bares e bartenders – diz: “Para celebrar os dez anos do Lisbon Bar Show, preparámos uma edição especial que destaca a excelência dos produtos nacionais, com a maior participação de sempre das marcas portuguesas. Queremos colocar o país no centro das atenções do cenário global do sector, tanto a nível nacional como internacional.”

O programa completo e os convidados especiais ainda não foram revelados, mas prevê-se que, além da entrega de prémios, se repita a Vintage Cocktail Competition, uma das grandes atracções do evento. Os bilhetes também ainda não foram postos à venda, mas já há horário: das 12.00 às 20.00.

Lisbon Bar Show, Sala Tejo, MEO Arena (Parque das Nações). 20 e 21 de Maio de 2025, 12.00-20.00

