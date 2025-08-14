Uma ligação entre a Sicília e o continente italiano está a ser pensada há milhares de anos – e agora vai mesmo avançar.

A ideia de ligar a Sicília ao continente através de uma ponte já existe há muito tempo. E quando dizemos “há muito tempo”, é mesmo há muito tempo. Reza a história que foram os romanos, há milhares de anos, os primeiros a sugerir que uma ponte feita com barcos e barris poderia ligar a ponta da península italiana à ilha da Sicília.

Ao longo dos séculos, a proposta voltou à mesa várias vezes. Esteve prestes a concretizar-se em 2009, mas o projecto foi cancelado em 2013. Agora, e com alguma expectativa, tudo indica que as obras da Ponte sobre o Estreito de Messina vão finalmente arrancar – e poderá ser já este ano.

A Sicília e o continente italiano estão separados pelo Estreito de Messina, um braço de mar que liga o mar Jónico, a sul, ao mar Tirreno, a norte. No ponto mais estreito, a distância é de apenas 3,1 quilómetros, com a cidade portuária de Messina, no lado siciliano, e Villa San Giovanni, na Calábria, no continente.

Photograph: Shutterstock

O Governo italiano aprovou o decreto para avançar com a construção em 2023. Em Outubro desse ano, a empresa responsável, Società Stretto di Messina, e a Agência Executiva para o Clima, Infra-estruturas e Ambiente da Comissão Europeia assinaram uma nova proposta de financiamento que prevê que a UE cubra 50% dos custos do projecto executivo da infra-estrutura ferroviária (cerca de 25 milhões de euros).

Segundo a BBC, Roma deu agora a aprovação final ao projecto, com a primeira-ministra Giorgia Meloni a classificá-lo como “um investimento no presente e no futuro de Itália”. O ministro dos Transportes, Matteo Salvini, indicou que o objectivo é concluir a obra entre 2032 e 2033, defendendo que poderá criar 120 mil postos de trabalho por ano e impulsionar a economia das regiões da Sicília e da Calábria, duas das mais pobres da Europa.

Photograph: Shutterstock

Quando concluída, a Ponte sobre o Estreito de Messina será a maior ponte suspensa do mundo, com 3600 metros de comprimento. Além disso, o projecto prevê que resista (teoricamente) a sismos de magnitude 7,5 e a ventos de 300 km/h.

Parece entusiasmante, certo? Mas, mesmo que a nova ligação venha a tornar a Sicília muito mais acessível (especialmente de comboio), tal como Roma, não será algo construído de um dia para o outro. Até lá, continuam a mandar as formas tradicionais de atravessar o Estreito de Messina: o avião e o ferry são as mais comuns, embora também exista um comboio directo da Sicília para Roma e Nápoles que segue a bordo do seu próprio ferry.

