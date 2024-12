Esta região europeia é o destino mais procurado para 2025, segundo a lastminute.com

A Europa está cheia de destinos de férias negligenciados – basta ver a nossa lista dos destinos mais subestimados do continente – mas, se este último relatório servir de referência, parece que os viajantes estão a descobrir os destinos que não parecem (mas são) europeus e as férias em praias alternativas.



De acordo com o Travel Horizons Report para 2025 da lastminute.com, houve um aumento de 100% nas reservas para uma região em particular desde esta altura no ano passado: a deslumbrante costa da Albânia. Não estamos surpreendidos – o país dos Balcãs está cheio de belas praias.

Em segundo lugar, com um aumento de 98% nas pesquisas este ano, ficou Montenegro, que está a começar a ter o seu momento como destino mediterrânico económico. Em terceiro lugar ficou Istambul, que é um destino de férias já estabelecido, mas que merece toda a atenção possível (consulte o nosso guia aqui).

Estas são as regiões mais populares para 2025, segundo a lastminute.com

Costa da Albânia Montenegro Istambul, Turquia Munique, Alemanha Split, Croácia Zanzibar, Tanzânia Oslo, Noruega Corse, França Hammamet e Sousse, Tunísia Bucareste, Roménia

Vemo-nos em 2025

A Lonely Planet, a National Geographic, a Booking.com, a Condé Nast Traveller e a AFAR revelaram recentemente as suas listas de viagens para o próximo ano, mas nós também!

Espreite também as melhores coisas para fazer no mundo em 2025.

