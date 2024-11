Estão ligadas as luzes de Natal em Lisboa. Veja o vídeo da contagem decrescente

Lisboa entrou oficialmente na quadra natalícia. As luzes de Natal ligaram-se por toda a cidade, mas foi no Terreiro do Paço que milhares de pessoas se reuniram, ao final da tarde deste sábado, para assistirem à contagem decrescente e ao espectáculo de luz e som desenhado para acompanhar o momento de iluminação da árvore de Natal se iluminaria – e que incluiu fogo-preso. Houve ainda um concerto de Áurea, com um alinhamento de temas associados à quadra.

A Câmara de Lisboa, que organiza esta iniciativa em conjunto com a União de Associações de Comércio e Serviços, gravou o momento em que se acenderam as luzes e não demorou a partilhar dois vídeos. Um primeiro com o presidente Carlos Moedas a fazer a contagem regressiva, em palco, e um segundo, gravado com recurso a drone, que permite ver toda a praça e o efeito que o fogo-preso teve na árvore de Natal antes de esta se iluminar. Pode ver ambos abaixo.

Este ano, as luzes de Natal acenderam-se uma semana mais cedo e vão funcionar durante mais tempo por dia: de domingo a quinta-feira, entre as 17.30 e as 00.00; à sexta-feira e ao sábado, entre as 17.30 e a 01.00; e no Dia de Natal e na passagem de ano, entre as 17.30 e as 02.00. As iluminações de Natal vão custar este ano 749.500 euros, o mesmo valor de 2023. O programa cultural designado Festas de Natal arranca a 30 de Novembro.

