Preços altos, multidões imensas e uma recompensa que nem sempre compensa. Será que estas atracções valem mesmo a pena?

Existem atracções obrigatórias em várias cidades americanas (se não tirou uma selfie, será que esteve mesmo lá?) que, muitas vezes, acabam por ser uma desilusão. Por isso, a FloridaRentals.com analisou milhares de críticas no TripAdvisor para identificar as maiores armadilhas para turistas nos Estados Unidos. E os resultados podem surpreendê-lo (ou talvez não, se já ficou preso numa destas filas).

A plataforma de aluguer analisou críticas às 230 principais atracções turísticas dos EUA (todas com mais de 100 avaliações) e procurou termos como “demasiado caro”, “sobrevalorizado” ou “não vale a pena” – os sinais clássicos de uma armadilha para turistas. Depois, classificou-as com base na percentagem de críticas com este tipo de comentários.

Photograph: Courtesy Space Needle

O icónico Space Needle, em Seattle, lidera a lista. Mais de 4% das avaliações que recebeu referem preços exagerados e uma experiência que fica aquém das expectativas. Entre as mais de 20 mil críticas, 814 classificam a atracção como cara, decepcionante ou sobrevalorizada. Pelos vistos, a vista a 184 metros de altura não convence toda a gente.

Photograph: Walt Disney World The Hollywood Tower Hotel Beacon of Magic, Disney’s Hollywood Studios

Em segundo lugar surge o Busch Gardens, em Tampa Bay. Quase 4% dos visitantes ficaram desiludidos, descrevendo-o como “caro”, “sem interesse” e dizendo que “não há muito para ver”. Embora a Florida seja o lar da atracção número um do país, segundo os prémios Best of the Best do TripAdvisor, muitas das outras atracções do estado deixam a desejar: o Disney’s Hollywood Studios, o Epcot World Showcase e o Universal’s Islands of Adventure também figuram na lista das 20 maiores armadilhas para turistas. Sol? Sim. Vale o investimento? Nem sempre.

Photograph: Courtesy Colonial Williamsburg

O terceiro lugar vai para o Colonial Williamsburg, na Virgínia. Quase 3% dos visitantes consideram que o museu de história viva cobra demasiado para aquilo que realmente oferece. Em quarto, surge Graceland, a casa de Elvis Presley em Memphis. Para muitos, o preço pode bem ser digno de um rei, mas a experiência nem por isso.

Photograph: Megan duBois

A encerrar o top cinco está o Georgia Aquarium, em Atlanta. Mais de 600 visitantes, entre os 23 mil que avaliaram a atracção, disseram que a visita foi cara e desapontante.

A análise também destacou algumas atracções bem avaliadas. O Haygoods Show, em Branson, no Missouri, foi considerado o melhor investimento do país: um espectáculo musical que, segundo quem o viu, vale cada cêntimo.

As 10 maiores armadilhas para turistas nos EUA

Space Needle, Seattle Busch Gardens, Tampa Colonial Williamsburg, Williamsburg Graceland, Memphis Georgia Aquarium, Atlanta The Island in Pigeon Forge, Pigeon Forge Biltmore Estate, Asheville Monterey Bay Aquarium, Monterey Skydeck Chicago — Willis Tower, Chicago One World Observatory, Nova Iorque

Últimas notícias de viagens na Time Out

Cansado das enchentes de Verão? Revelamos as melhores praias secretas pela Europa fora e duas são em Portugal. Se prefere destinos com um toque épico, saiba que a Nova Zelândia o Telegraph elegeu o melhor país do mundo em 2025. Também já há um novo vencedor no mundo dos passaportes: em 2025, Singapura lidera o ranking dos mais poderosos, mas Portugal também está no top 10. E se gosta de natureza no seu estado mais puro, descubra o parque "perdido" que foi considerado o melhor da Europa.