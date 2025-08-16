[title]
Existem atracções obrigatórias em várias cidades americanas (se não tirou uma selfie, será que esteve mesmo lá?) que, muitas vezes, acabam por ser uma desilusão. Por isso, a FloridaRentals.com analisou milhares de críticas no TripAdvisor para identificar as maiores armadilhas para turistas nos Estados Unidos. E os resultados podem surpreendê-lo (ou talvez não, se já ficou preso numa destas filas).
A plataforma de aluguer analisou críticas às 230 principais atracções turísticas dos EUA (todas com mais de 100 avaliações) e procurou termos como “demasiado caro”, “sobrevalorizado” ou “não vale a pena” – os sinais clássicos de uma armadilha para turistas. Depois, classificou-as com base na percentagem de críticas com este tipo de comentários.
O icónico Space Needle, em Seattle, lidera a lista. Mais de 4% das avaliações que recebeu referem preços exagerados e uma experiência que fica aquém das expectativas. Entre as mais de 20 mil críticas, 814 classificam a atracção como cara, decepcionante ou sobrevalorizada. Pelos vistos, a vista a 184 metros de altura não convence toda a gente.
Em segundo lugar surge o Busch Gardens, em Tampa Bay. Quase 4% dos visitantes ficaram desiludidos, descrevendo-o como “caro”, “sem interesse” e dizendo que “não há muito para ver”. Embora a Florida seja o lar da atracção número um do país, segundo os prémios Best of the Best do TripAdvisor, muitas das outras atracções do estado deixam a desejar: o Disney’s Hollywood Studios, o Epcot World Showcase e o Universal’s Islands of Adventure também figuram na lista das 20 maiores armadilhas para turistas. Sol? Sim. Vale o investimento? Nem sempre.
O terceiro lugar vai para o Colonial Williamsburg, na Virgínia. Quase 3% dos visitantes consideram que o museu de história viva cobra demasiado para aquilo que realmente oferece. Em quarto, surge Graceland, a casa de Elvis Presley em Memphis. Para muitos, o preço pode bem ser digno de um rei, mas a experiência nem por isso.
A encerrar o top cinco está o Georgia Aquarium, em Atlanta. Mais de 600 visitantes, entre os 23 mil que avaliaram a atracção, disseram que a visita foi cara e desapontante.
A análise também destacou algumas atracções bem avaliadas. O Haygoods Show, em Branson, no Missouri, foi considerado o melhor investimento do país: um espectáculo musical que, segundo quem o viu, vale cada cêntimo.
As 10 maiores armadilhas para turistas nos EUA
- Space Needle, Seattle
- Busch Gardens, Tampa
- Colonial Williamsburg, Williamsburg
- Graceland, Memphis
- Georgia Aquarium, Atlanta
- The Island in Pigeon Forge, Pigeon Forge
- Biltmore Estate, Asheville
- Monterey Bay Aquarium, Monterey
- Skydeck Chicago — Willis Tower, Chicago
- One World Observatory, Nova Iorque
