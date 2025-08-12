Da costa do Maine à capital do surf no Brasil, estes são os destinos de praia onde os viajantes mais querem refrescar-se este Verão.

Pelos vistos, a melhor forma de escapar a um Verão escaldante é... abraçá-lo. Se não os pode vencer, junte-se a eles, não é verdade? E, de preferência, faça-o com os pés enterrados na areia e uma bebida gelada na mão.

O Airbnb revelou a sua lista dos 10 destinos de praia com maior crescimento de interesse para escapadinhas no final do Verão, e está claro que os viajantes andam à procura de água, ondas e brisas frescas. Segundo um novo inquérito da Panterra, quase metade dos inquiridos a nível global indicou as praias como o seu tipo de destino preferido nesta época (que surpreendente) – e os dados de pesquisa confirmam essa tendência. Das praias para surfistas no Brasil às estradas ladeadas de dunas em Rhode Island, estes são os lugares que estão a aquecer... da melhor maneira.

Photograph: Shutterstock

No topo da lista está Saquarema, no Brasil, onde o interesse subiu mais de 170% em relação ao ano anterior, graças à sua fama como capital do surf do país. New Shoreham, em Rhode Island (também conhecida como Block Island), viu um aumento de 160%, com os visitantes a pedalar até ao farol e a observar focas entre mergulhos nas suas praias tranquilas.

Já Conil de la Frontera, uma vila encantadora na costa atlântica de Espanha, está a conquistar pelas praias familiares e recantos escondidos – as pesquisas subiram 140%. Palermo, o destino siciliano que combina história com águas azul-turquesa dignas das Caraíbas, cresceu mais de 90%, enquanto Hossegor, a meca francesa das ondas, registou um aumento de 70% graças aos tubos perfeitos, cafés à beira-mar e passeios cheios de charme.

Shutterstock

Uma das surpresas da lista é Northumberland, no Reino Unido, que está a conquistar os veraneantes com as suas extensas praias douradas e castelos dignos de conto de fadas junto ao mar – as pesquisas cresceram 50%. Também a subir está Fukuoka, no Japão, onde um simples passeio de ferry permite saltar de praia em praia.

Outros destinos que estão a dar que falar: Big Bear Lake, na Califórnia (para quem prefere água doce), Port Aransas, no Texas (ideal para passeios ao pôr-do-sol e castelos de areia) e Portland, no Maine, onde faróis e grandes poças de maré definem o espírito calmo da costa.

Photograph: masary78 / Shutterstock.com

Cada destino conta com alojamentos com o selo “Guest Favorite” do Airbnb – ou seja, estadias tão relaxantes quanto o próprio cenário. Por isso, quer seja para surfar, fazer mergulho, observar focas ou simplesmente estender a toalha ao sol, ainda vai a tempo de abraçar o calor sem suar uma gota.

Só falta decidir: vista para o Mediterrâneo, brisas do Golfo ou o drama do Atlântico Norte? É melhor começar a fazer as malas.

