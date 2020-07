Exposição no Museu de Lisboa mostra uma Lisboa em quarentena

É no Museu de Lisboa - Palácio Pimenta que inaugura a 23 de Julho a exposição "Lisboa Ainda", onde pode ver os projectos fotográficos da quarentena de quatro fotojornalistas portugueses: Pedro Nunes, Luís Miguel Sousa, Tiago Miranda e José Fernandes.

"Lisboa não tem beijos nem abraços." Assim arranca o poema "Lisboa Ainda", publicado a 20 de Março na página oficial de Facebook de Manuel Alegre. É esse mesmo poema que dá o nome à exposição do Museu de Lisboa onde, entre 23 de Julho e 20 de Setembro, pode apreciar quatro olhares distintos sobre uma cidade confinada.

A comissária da exposição é Rita Palla Aragão, que há dois anos foi a curadora de "Lisboa, Cidade Triste e Alegre: 60 anos depois", também no Palácio Pimenta, sobre o melhor foto-livro português, da dupla de arquitectos Victor Palla e Bento d’Almeida. Agora volta a olhar para o passado da cidade, mas ainda muito fresco, através de um conjunto de imagens que fará parte da memória colectiva de Lisboa. "Fotografar a cidade parada. Sem o aeroporto e as escolas, mas também sem teatros e cinemas, cafés e esplanadas, restaurantes e bares, concertos e bailados, lojas e quiosques, floristas e vendedores ambulantes, mercados e feiras. Com a cidade parada, sem o movimento dos seus habitantes, desapareceram os pequenos gestos de cada um e que fazem o dia-a-dia de todos", sublinha a comissária.

E são muito diferentes os projectos de cada fotojornalista. Enquanto Pedro Nunes fotografou a cidade na primeira manhã da primeira segunda-feira da primeira semana da quarentena, Luís Miguel Sousa fez um regresso a lugares que já tinha fotografado repletos de turistas para, com o mesmo enquadramento, captar o contraste dos espaços vazios. Por seu turno, Tiago Miranda fotografou Lisboa pela janela do carro, que o levou por toda a cidade e José Fernandes destaca figuras em branco na escuridão das ruas vazias.

Recorde o poema completo de Manuel Alegre, "Lisboa Ainda":

Lisboa não tem beijos nem abraços

não tem risos nem esplanadas

não tem passos

nem raparigas e rapazes de mãos dadas

tem praças cheias de ninguém

ainda tem sol mas não tem

nem gaivota de Amália nem canoa

sem restaurantes sem bares nem cinemas

ainda é fado ainda é poemas

fechada dentro de si mesma ainda é Lisboa

cidade aberta

ainda é Lisboa de Pessoa alegre e triste

e em cada rua deserta

ainda resiste.

