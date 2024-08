Fever Ray cancela concerto no MEO Kalorama

A actuação de Fever Ray, pelas 22.00 de quinta-feira, 29, tinha tudo para ser um dos pontos altos do primeiro dia de mais um MEO Kalorama. Não era por acaso que ocupava uma posição privilegiada no alinhamento, encaixada entre os dois principais nomes, Massive Attack e Sam Smith. Mas ainda não é desta que vamos voltar a vê-la.

O cancelamento foi anunciado pela organização, que partilhou uma mensagem deixada pela artista no Instagram, poucas horas antes do arranque desta edição. “Terei de cancelar os espectáculos do próximo fim de semana”, lê-se. “Depois do nosso último espectáculo no Way Out West (...), acabei no hospital com uma pneumonia bacteriana. Não conseguia respirar, por isso, fiquei internada sete dias.”

De seguida, a cantora e produtora sueca partilha uma boa e uma má notícia: “A minha infecção já está controlada, mas tenho uma longa recuperação pela frente, até ter os meus pulmões de volta. Estava com tanta vontade de vos ver novamente, neste final de digressão. Mas em breve estaremos de volta! Obrigada por me ouvirem.”

Filipe Sambado junta-se ao cartaz do primeiro dia

O rapper Loyle Carner, nomeado duas vezes para o Mercury Prize britânico, e que originalmente ia encerrar o Palco Lisboa, foi promovido para o slot das 22.00. Para o seu lugar, às 00.45 do primeiro dia, entrou Filipe Sambado, acrescentada ao cartaz.

A cantora e compositora portuguesa continua a apresentar Três anos de Escorpião em Touro, editado em Setembro do ano passado. Um exercício de afirmação e purga em forma de disco – e que disco, um dos melhores de 2023 – em que a hyperpop actual é enformada pelos ritmos portugueses e o shoegaze. Filipe Sambado lançou entretanto o single “Bastonada nos Dentes”, grito de protesto contra a violência policial e política. Sem destoar do álbum do ano passado, tem outra intensidade. Energiza-nos.

E já não falta muito para ouvi-la. As portas do Parque da Bela Vista, onde se realiza o MEO Kalorama, abrem pelas 16.00 desta quinta-feira. Até à noite de sábado, 31 de Agosto, também vão passar por lá LCD Soundsystem, Death Cab For Cutie + The Postal Service, The Kills, Glockenwise, Burna Boy, Soulwax, Ana Moura ou Yves Tumor, entre outros artistas. Os bilhetes continuam à venda online e nos locais habituais.

Parque da Bela Vista (Lisboa). 29-31 Ago (Qui-Sáb). 16.00. 65€-160€

+ MEO Kalorama regressa esta semana, com patrocínio garantido até 2027

+ LCD Soundsystem e mais nove concertos a não perder no MEO Kalorama