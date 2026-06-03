O novo projecto ligado à Sabor Mercearia abriu nos Anjos com refeições pré-preparadas pelo francês Constantin Piard. Além da loja take away, a mercearia está recheada de produtos de pequenos produtores locais.

Estávamos em Julho de 2025 quando escrevemos acerca da Sabor, uma mercearia em Campo de Ourique com produtos de pequenos produtores locais, que abriu pelas mãos de Olivia Kohler e Bryce Lerebours. Foi nesse mesmo artigo que falámos também sobre o segundo espaço que o casal francês estava a planear abrir nos Anjos. Pois bem, esse espaço inaugurou este mês de Maio, no Largo de Santa Bárbara. É a mesma Sabor que conhecemos o ano passado, mas com uma diferença: a mercearia conta agora com a Sabor Deli, um projecto de refeições take away, preparadas pelo chef Constantin Piard.

A vontade de abrir a mercearia nos Anjos deveu-se, por um lado, à quantidade de entregas que os proprietários faziam nesta zona e, por outro, aos pedidos de quem sentia falta de uma loja com produtos orgânicos e locais nas redondezas, começa por contar Olivia Kohler. Depois de encontrarem o espaço, surgiu a ideia de vender refeições prontas e embaladas. “Achámos este lugar perfeito e percebemos que eram dois espaços, então pensámos que seria interessante ter a mercearia de um lado e a loja de comida take away do outro. Quando queres cozinhar tens a mercearia, e quando te sentes mais preguiçoso e sem inspiração também podes vir aqui, à parte de take away”, diz.

Durante as obras de remodelação, o casal decidiu abrir parte da parede e criar uma passagem entre a Sabor Mercearia e a Sabor Deli, existindo na mesma duas entradas a partir da rua. A mercearia é muito parecida à casa-mãe, muda a disposição do balcão e dos frigoríficos, bem como das estantes e das mesas com frutas e legumes. Os produtos são exactamente os mesmos, à excepção de uma ou outra marca nova. Há conservas, caldos, granola, café, queijos, compotas.

Rita Chantre

Rita Chantre

Do lado da Sabor Deli, temos, junto à porta, os frigoríficos com a comida embalada e algumas bebidas, como kombucha e água de coco, e uma cozinha aberta, onde encontramos Constantin Piard a preparar um labneh. O chef é natural de França e, antes de se mudar para Lisboa, trabalhou no México, Espanha, Israel, e ainda no Japão, onde “não correu muito bem”, confessa. Esteve, brevemente, na Tasca Pete e no Tricky’s até começar a fazer pop-ups e consultoria para outros restaurantes. Foi nessa altura que, ao ser cliente da Sabor, conheceu Olivia e Bryce e os três se tornaram amigos.

“Faz todo o sentido colaborarmos com o Constantin, porque adoramos a sua comida e temos a mesma visão para o negócio e para aquilo que queremos criar em Lisboa: queremos ajudar as pessoas a comer melhor”, afirma a proprietária. “Sabíamos que queríamos ser capazes de responder a todas as necessidades alimentares dos clientes: ter algo para levar e comer rapidamente, para fazer em casa com zero esforço e que fica pronto em cinco ou dez minutos”, explica o chef.

Rita Chantre Refeições prontas e embaladas da Sabor Deli

Rita Chantre Frango do campo e cenouras com cominhos da Sabor Deli

Os ingredientes usados são, naturalmente, aqueles que estão à venda na mercearia. “Só trabalhamos com bons produtos, sazonais, de pequenos produtores. Usamos o que está bom e o que temos a mais naquela semana. Temos sorte, porque estamos em contacto com os produtores, então eles dizem-nos o que está bom para utilizarmos”, continua Constantin Piard, que todos os dias, sozinho, cozinha e embala as refeições.

Por estes dias, vende-se barriga de porco crocante (450g, 20,50€), polvo do Algarve (250g, 16,50€) e frango do campo, da Frangos do Além (400g, 16,50€), brócolos com alho e limão (5,50€) e cenouras com cominhos (4,50€). Todos estão embalados em sous vide, que, segundo o chef, é uma técnica “muito interessante”, porque preserva melhor os nutrientes dos alimentos e “a qualidade no final é muito boa”.

Rita Chantre Constantin Piard a preparar o labneh

Existem opções veganas, como o prato típico indiano dahl (6,50€), feito à base de lentilhas com molho de tomate, curcuma e sementes de cominhos – “é muito saciante e saboroso, fazemos a nossa própria mistura de especiarias” –, e frescas, como a salada de frango e parmesão (8,50€). O labneh (7,50€) e o húmus fumado (5,50€) também fazem sucesso. “Estamos felizes com a nossa oferta, mas quando chegar o Verão vamos trabalhar com diferentes ingredientes. Provavelmente vamos ter salada de tomate e coisas assim”, continua.

Nas embalagens, além da descrição dos ingredientes e a sua origem, encontramos uma pequena explicação de como finalizar a refeição. “Queremos encorajar as pessoas a cozinhar de novo, ao mesmo tempo que o tornamos mais fácil e mais rápido do que as entregas pela Uber Eats ou a Bolt. É empoderador para quem quer cozinhar, especialmente para a família, porque está a fazê-lo, não é algo passivo”, acredita Constantin Piard.

Rita Chantre

Rita Chantre

No que toca aos preços, tanto para o chef como para a proprietária da Sabor, a vontade é de os tornar “os mais acessíveis possível”. “Não conseguimos competir com supermercados ou mesmo com muitos restaurantes que vemos nas plataformas de entrega de comida e a razão é porque os nossos frangos viram a luz do dia. Tendo isto em conta, temos de fixar preços um pouco mais altos, mas, comparando com restaurantes com produtos da mesma qualidade, somos três a quatro vezes mais baratos”, assegura.

Para já, o feedback dos clientes tem sido bastante positivo. O frango, as cenouras e o húmus são dos produtos mais vendidos. No futuro, o objectivo é expandir o negócio a espaços de cowork e hotéis, mas também ter um serviço de catering para eventos, como aniversários, casamentos ou festas privadas. “Talvez tentemos expandir a cozinha além deste espaço. Se virmos que começa a ser pequena, talvez pensemos em abrir uma cozinha maior para produzir e fazer entregas noutros sítios”, avança Olivia Kohler.

Largo de Santa Bárbara, 9B (Anjos). Seg-Sáb 10.00-19.00, Sáb 10.00-15.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Com a chegada da Primavera, aproveite os dias longos ao ar livre com as melhores esplanadas e os melhores quiosques de Lisboa. Se tem a operação biquíni em curso, dizemos-lhe onde estão os melhores restaurantes saudáveis, das saladas às sobremesas – e aqui tem os melhores sítios para sumos naturais e smoothies. Para experiências mais completas, espreite as nossas listas com os 100 melhores restaurantes em Lisboa e com os melhores novos restaurantes da cidade.