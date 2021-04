Future Makers: há portugueses na lista de pessoas que estão a mudar o mundo

Somos todos "Future Makers". Todos – um a um, passo a passo – estamos a construir o futuro. Mas alguns são mesmo, mesmo bons nisso. E são esses pioneiros e visionários, lutadores e heróis locais, que a Time Out Global junta nesta lista especial. Pessoas com visões do futuro brilhantes, que o mundo precisa de conhecer.

Para chegar aos 50 Future Makers, os editores da Time Out de 328 cidades, de Los Angeles a Paris, de Melbourne a Hong Kong, juntaram-se com os seus candidatos. O resultado é uma lista que inclui artistas, activistas, arquitectos, realizadores, presidentes da câmara, empresários, ambientalistas, músicos: gente com as mais diversas profissões e as mais incríveis histórias, mas o mesmo instinto. Tornar o mundo num lugar melhor para viver.

Em Portugal, três nomes mereceram destaque na lista final.

Photograph: Filipe Ferreira

Um deles é o da jovem e talentosa actriz Sara Barros Leitão, vencedora da primeira edição do Prémio Revelação do Teatro Nacional D. Maria II e criadora da estrutura artística Cassandra, onde estipula os seus próprios valores e orientações éticas, procurando melhorar as condições laborais das pessoas com quem trabalha e sublinhando o feminismo, que será sempre o centro do projecto que inclui espectáculos, um podcast e um clube do livro feminista.

Photograph: courtesy of A Avó Veio Trabalhar

Da lista faz ainda parte o projecto A Avó Veio Trabalhar, que nasceu pelas mãos de Susana António e Ângelo Campota, e insiste que o velho é o novo novo, lutando contra o isolamento e abandono de um grupo de alfacinhas idosas. Andreas Noe, mais conhecido como Trash Traveller, também lá está. O activista ambiental alemão, que percorreu a costa portuguesa a recolher lixo e que quer manter a luta contra o plástico nos oceanos na agenda mediática, foi considerado um dos heróis globais na área da sustentabilidade.

Photograph: courtesy of Andreas Noe

