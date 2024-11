Ho, ho, ho! Estes são os mercados de Natal europeus com melhor avaliação em 2024

O Verão parece que foi há cinco minutos, mas já está na hora de vestir roupa quentinha, encher-se de queijo e chocolate e organizar as compras de Natal. Porquê? Bem, porque o Natal está mesmo ao virar da esquina!

E sabe o que isso significa – mercados de Natal que valem a viagem. Cidades e vilas por toda a Europa orgulham-se das suas exibições de cabanas de madeira encantadoras, luzes cintilantes, petiscos saborosos e decorações artesanais. E que melhor forma de saber quais são os melhores mercados senão analisando as suas avaliações online?

A Iglu Cruise avaliou as classificações médias de 40 mercados de Natal em toda a Europa e classificou-os com base na maior proporção de avaliações de cinco estrelas no TripAdvisor. Os resultados não deixam margem para dúvidas.

No topo da lista está Esslingen, onde 72,2% das avaliações são de cinco estrelas – impressionante, não é? Esta cidade, a 16 quilómetros a sul de Estugarda, na Alemanha, organiza um mercado natalício clássico e um mercado medieval, oferecendo muito para explorar durante a quadra.

Em segundo lugar está Cracóvia, na Polónia, com 71,4% das avaliações de cinco estrelas, e em terceiro está Colónia, na Alemanha, com 70,5%. Aliás, a Alemanha domina o ranking, ocupando cinco dos 10 primeiros lugares. Sem surpresas – pode consultar a nossa própria lista dos melhores mercados de Natal na Alemanha aqui. Frohe Weihnachten!

Os 10 melhores mercados de Natal na Europa

Esslingen, Alemanha Cracóvia, Polónia Colónia, Alemanha Praga, Chéquia Viena, Áustria Nuremberga, Alemanha Frankfurt, Alemanha Munique, Alemanha Salzburgo, Áustria Bruxelas, Bélgica

O que está a tocar?

