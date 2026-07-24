Honest Greens abre novo restaurante em grande, muito grande

A Avenida da República, em Lisboa, é a morada do maior Honest Greens em Portugal. Tem 1600 metros quadrados e lugar para mais de 400 pessoas.

A Plateform continua a apostar no sucesso do Honest Greens, cadeia espanhola que o grupo introduziu em Portugal em 2020. Aliando conceitos aparentemente contraditórios – um serviço de fast food e uma carta de comida saudável, num ambiente agitado mas de decoração telúrica –, a marca tem crescido sem parar por cá. Só em Lisboa são já dez os restaurantes. O mais recente abriu esta quinta-feira, 23 de Julho, na Avenida da República.

Não é apenas mais uma localização. É o maior Honest Greens do país. Tem cerca de 1600 metros quadrados e 408 lugares. A escala distingue-o de todos os outros (incluindo Porto e Cascais, são 15), mas é idêntico em tudo o resto: muitas plantas, chão de pedra, mobiliário de madeira e vários tons de bege por todo o lado. E o menu, igual em todos os restaurantes, agora na sua versão estival, com Boniato Cakes (6,25€), Stracciatella Bowl (9,45€), Pêssego da Época & Labneh (3,65€) ou Summer Shakers (a partir de 5,25€).

DR Honest Greens

“A abertura do maior Honest Greens em Portugal representa mais um marco num percurso que iniciámos há seis anos com a marca. Este crescimento tem sido construído de forma consistente, através de uma estratégia que valoriza a produção local, gera impacto positivo na economia e fortalece, de forma contínua, a relação dos consumidores portugueses com o Honest Greens”, diz em comunicado Rui Sanches, CEO da Plateform, grupo que detém restaurantes como a Sala de Corte, o Rocco, a ZeroZero ou a Browers Beato.

“A escolha da Avenida da República reforça esta visão, permitindo-nos estar mais próximos de quem vive e trabalha nesta zona da cidade e responder às necessidades de um público cada vez mais diversificado. Este novo restaurante demonstra a maturidade da marca e a consolidação dos seus valores junto do público”, acrescenta ainda o gestor.

DR Honest Greens

Com o lema “Real Food Revolution”, o Honest Greens estreou-se no Parque das Nações e, em Lisboa, pode ser encontrado em bairros como o Cais do Sodré, Chiado, Príncipe Real, Amoreiras, Avenida, Alvalade ou Sé. Não muito longe do novo espaço, que fica mesmo à saída da estação de metro de São Sebastião, a Plateform tinha aberto em Março deste ano um outro Honest Greens na Avenida António Augusto Aguiar, também de dimensões consideráveis – 750 metros quadrados, 295 lugares. Ficam a 15 minutos a pé um do outro.

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