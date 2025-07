Linhas Mar: este Verão, há sete autocarros especiais para as praias da Margem Sul

Não são só as Linhas Mar, operadas pela Carris Metropolitana, que levam à praia. Mas nelas é possível ir, até 31 de Agosto, até à Costa de Caparica e a Sesimbra com o passe metropolitano.

Partem de zonas como Bucelas, Caneças, Póvoa de Santo Adrião, Moita ou Montijo, em direcção às praias de Sesimbra e Costa de Caparica, naquela ideia antiga de levar as gentes do interior para ver o mar. O interior, neste caso, é mais do que relativo, mas sendo os acessos à costa nem sempre facilitados pelas rotas dos transportes públicos, as Linhas Mar são a alternativa da Carris Metropolitana. As sete carreiras disponíveis começaram a circular na segunda-feira, 30 de Junho, com o serviço a funcionar até 31 de Agosto.

Este não é o primeiro ano das linhas de Verão da Carris Metropolitana, no entanto, 2025 traz a novidade da carreira 2653, que liga a freguesia de Caneças, em Odivelas, à Costa de Caparica. Apesar de serem carreiras especiais, "as pessoas podem utilizar estas linhas com o passe metropolitano", sublinhou Rui Lopo, administrador da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que gere a Carris Metropolitana, numa apresentação aos jornalistas, esta quarta-feira, dia 2 de Julho.

As Linhas Mar em circulação até 31 de Agosto são as seguintes:

2650 | Cidade Nova – Costa da Caparica

2651 | Bucelas – Costa da Caparica (Terminal)

2652 | C. Caparica – Forte Casa (Largo)

2653 | Caneças – Costa da Caparica via Ramada

2850 | Costa da Caparica – Póvoa de Santo Adrião (Parque Urbano)

3650 | Moita – Sesimbra (Terminal)

4643 | Montijo (Av Inf. D. Henrique – Sesimbra (Terminal)

"Muitas outras linhas vão à praia"

Embora as Linhas Mar sejam um serviço específico de Verão, há "muitas outras linhas que vão à praia" durante o ano, abrangendo mais de 50 destinos costeiros da área metropolitana de Lisboa, frisou Rui Lopo.

Nos concelhos de Oeiras, Sintra e Cascais, existem mais de 30 rotas disponíveis, partindo de zonas como Carnaxide, Reboleira, Cacém ou Portela de Sintra em direcção a Caxias, Carcavelos, Magoito ou Almoçageme (é preciso depois descer a pé até à praia da Adraga). Também existem linhas directas para as praias de Almada, Sesimbra e Seixal (neste último caso, fluviais), como a 3012, que vai de Cacilhas à Fonte da Telha, ou a 3710, que vai do Areeiro à Costa de Caparica. Quem quer deslocar-se até às praias de Mafra, terá uma oferta horária e amplitude geográfica menor, mas consegue, ainda assim, ir da Portela de Sintra (comboio) ou da Enxara do Bispo até à Ericeira. Restam as praias, fluviais e marítimas, dos municípios de Setúbal, Barreiro, Alcochete e Moita. No caso das praias da Arrábida, não sendo permitida a circulação de automóveis, o transporte público é mesmo a alternativa a ter em conta.

©Duarte Drago Ribeira D'Ilhas

Sobre o eixo Oeste, mais particularmente na zona de Mafra e Ericeira, onde são poucos os autocarros em circulação, Rui Lopo reconhece que é uma área "difícil de responder". "É um eixo de grande pressão, mas muito assimétrico durante o ano. Há vários núcleos populacionais pelo caminho e dois desejos de percurso por parte das pessoas: as que querem ir directas de zonas como a Venda do Pinheiro para Lisboa e as que precisam de parar em todos os apeadeiros", enquadrou, admitindo que "será preciso reforçar" a oferta.

Para quem não tem passe Navegante Metropolitano, os preços dos bilhetes das Linhas Mar variam entre os 3,10€ (pré-pago) e os 4,50€ (a bordo). Todas as linhas e horários disponíveis para ir à praia na Grande Lisboa podem ser consultados aqui.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp