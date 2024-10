Lisboa é o “melhor destino culinário da Europa”

Muito se tem escrito sobre o estado da restauração em Lisboa, entre restaurantes que fecham por falta de clientes como o Izcalli ou o Boi-Cavalo e outros que se multiplicam sem grandes regras ou qualidade, mas a verdade é que ainda se come muito bem por cá. Boas tascas de comida portuguesa, restaurantes do mundo de qualidade e 17 restaurantes com estrela Michelin parecem fazer de Lisboa o melhor destino culinário da Europa. O título foi atribuído esta quarta-feira nos World Culinary Awards, cuja cerimónia aconteceu no Dubai e que distinguiu também a cidade do Porto como melhor destino culinário emergente.

Nesta categoria, Lisboa concorria com pesos pesados: Barcelona, Copenhaga, Florença, Londres, Paris e Viena. Em comunicado, Carlos Moedas congratula-se com o título conquistado. “É um enorme orgulho ver a identidade e tradições de Lisboa premiadas pela primeira vez neste sector e como a inovação se conjuga com estas tradições gastronómicas. É o reconhecimento da qualidade da gastronomia pela qual Lisboa tão bem se distingue e um prémio que incentiva todos os profissionais que a mantêm viva”, reage o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. “A economia local é cada vez mais um factor distintivo da cidade de Lisboa e a gastronomia contribui em muito para a qualidade do turismo de Lisboa”, acrescenta ainda.

A capital portuguesa sucede assim a Paris, o destino vencedor na edição destes prémios em 2023. Esta foi a quinta edição dos World Culinary Awards, nascidos dos World Travel Awards com o objectivo de promover “a cultura culinária global e incentivar o turismo gastronómico”.

O Vila Joya, em Albufeira chefiado por Dieter Koschina com duas estrelas Michelin, venceu o prémio de melhor restaurante de fine dining num hotel na Europa. Já o Belcanto, o duas estrelas de José Avillez, foi considerado o melhor restaurante de Portugal. Os vencedores são escolhidos através de votação pública.

📯Não adianta chorar sobre leite derramado. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram

+ A Pastelaria Aloma tem o melhor pastel de nata de Lisboa