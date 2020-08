M’arrecreo e SEA ME – peixaria moderna juntam-se ao 2POR1 Deluxe 2020

Depois de estendermos o prazo das caixas 2POR1 Deluxe 2020 até ao início do próximo ano, damos-lhe mais uma boa notícia: chegaram dois novos nomes à caixa 10 Novos Restaurantes de Lisboa. Agora, as pizzas napolitanas da M’arrecreo e o peixe e marisco fresco do SEA ME – peixaria moderna fazem parte dos pratos que pode provar a metade do preço.

A pandemia veio trazer dificuldades a vários sectores, sobretudo à restauração. E foi durante estes tempos incertos que o Big Fish Poké e o Meat Me fecharam portas, sendo agora substituídos na caixa dos 10 Novos Restaurantes de Lisboa pelo M’arrecreo e pelo SEA ME – peixaria moderna, respectivamente.

São dois nomes de peso que se vêm juntar a El Taco Chingón, Capim Limão, Degust'Ar Lisboa, Chutnify Bairro Azul, Bicho Mau, Jamie's Italian Pizzeria Lisboa, Taberna Albricoque e Basque.

Esta caixa dá direito a dez refeições para duas pessoas com 50% de desconto, excluindo bebidas, para usufruir até Fevereiro de 2021. Sem limitações de horários e sem precisar de referir a promoção ao reservar. É só ligar para marcar a sua refeição a dois e usufruir da comida, do espaço e do ambiente de algumas das melhores novidades gastronómicas da cidade.

E se já tem a sua caixa (ou mesmo que ainda ande por aí distraído) descubra as diferentes ofertas para quem não perde um bom prato ou uma boa estadia. Além da caixa Time Out 2POR1 Deluxe dos 10 Novos Restaurantes de Lisboa (49,90€), temos ainda as caixas 20 Grandes Restaurantes de Lisboa (69,90€), 10 Brunches de Lisboa (39,90€) e 10 Grandes Hóteis de Portugal (49,90€). Todas à venda na Blueticket e nas lojas Fnac.

Conheça os novos restaurantes do 2POR1 Deluxe 2020 10 Novos Restaurantes de Lisboa:

M’arrecreo

Aqui as pizzas são feitas de acordo com as antigas tradições e costumes napolitanos. A massa fica a repousar entre 16 a 24 horas, a maioria dos ingredientes vêm directamente de Itália e até a equipa de pizzaiolos é formada pela Associazione Verace Pizza Napoletana. Tudo para que lhe chegue ao prato a verdadeira pizza napolitana. A ementa é extensa e vai desde as pizzas mais clássicas às próprias criações do restaurante, incluindo ainda opções vegetarianas e veganas.

SEA ME – peixaria moderna

O peixe e o marisco são quem assume o papel de protagonistas nesta peixaria moderna que já se tornou num clássico da cidade. Durante a pandemia, o restaurante respondeu às dificuldades com o lançamento do Sea Me At Home, um serviço de entrega de peixe fresco em casa, através da plataforma Uber Eats. Agora já se pode voltar a sentar neste restaurante, no coração do Chiado, e provar algumas especialidades como os niguiris de sardinha, o tártaro ou a salada de robalo ou o arroz negro de mexilhão.

