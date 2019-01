Metro de Lisboa bate recorde no número de passageiros

Metropolitano de Lisboa bate recorde de passageiros em 2018, ano em que comemorou o 70.º aniversário. Para estes resultados contribuíram também as quatro linhas abertas, pela primeira vez, durante toda a noite do feriado de Santo António.

O Metropolitano de Lisboa registou um aumento do número de passageiros em 4,7%, cerca de 7,7 milhões a mais do que no ano anterior. Ao todo, foram transportados 169 milhões de passageiros, o que “se reflectiu num acréscimo de receita tarifária de 5,4%”, num total de cerca de 114 milhões de euros, comunicou a empresa esta quinta-feira.

Nos últimos dois anos, o metro tem registado um aumento da procura em “quase 15 milhões de passageiros”. De acordo com a transportadora pública, os resultados “reflectem o resultado do esforço de aumento da oferta, que, em 2018, atingiu também um nível recorde”, com quase 27 milhões de carruagens por quilómetro.

Destaca-se ainda, em comunicado, o investimento feito para melhorar o desempenho global, nomeadamente na “qualidade do serviço que diariamente presta, com o objectivo de captar novos clientes para o transporte público”, como o lançamento da modalidade Viva Go, que permite pagar a viagem por débito directo depois de a usufruir.

O Metropolitano de Lisboa sublinha ainda o seu papel “para a consolidação de formas de mobilidade urbana mais sustentáveis, com efeitos positivos na descarbonização e na redução do congestionamento e da sinistralidade”.

Em 2019, apesar dos atrasos nas obras para alargamento do cais da da estação de Arroios, espera-se “um reforço activo do seu papel”, incluindo através dos “investimentos, actualmente em curso, no processo de modernização e extensão da rede, recentemente anunciados”.

