Miradouro do Adamastor reabre esta sexta-feira

Está fechado ao público desde Julho do ano passado e o encerramento do popular miradouro levantou uma onda de protestos. Agora reabre, mas com horário marcado.

A grande novidade é um gradeamento a toda a volta com dois metros de altura. O pretexto foi a requalificação do espaço, um argumento que não convence alguns grupos de cidadãos, com especial destaque para o popular Libertem o Adamastor, criado cerca de um mês após o fecho do Miradouro de Santa Catarina, o nome oficial. Já o Adamastor, a estátua, está mais isolado, rodeado por um pequeno jardim, mas também por grades, semelhantes às que envolvem todo o miradouro, mas mais baixas.

A Junta de Freguesia da Misericórdia fica responsável pelo fecho e abertura da nova porta deste espaço público e divulgou à Time Out o novo (e primeiro), horário: passa a abrir às 07.30 e encerra às 23.30.

Recordamos que em Março, em reunião pública de Câmara, Fernando Medina avançou que a vedação pode ser temporária, abrindo a porta a uma nova avaliação. Na mesma reunião, o então vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, explicou que a vedação pode ser retirada a qualquer momento, uma vez que não tem uma fundação em betão. Mas sem promessas.

