Na sexta-feira, seis chefs cozinham Frangos do Além. E vai poder votar no seu favorito

Na última sexta-feira 13 do ano, o Chickinho, na Lx Factory, vai ter frangos do além. Chickinhos do Além vai juntar seis chefs, que serão desafiados a preparar pratos em que o frango é a estrela. As pessoas vão ter a oportunidade de votar no seu favorito, que depois fará parte do menu do Chickinho.

Na cozinha, além de Eduardo Sotelo, do Chickinho, e Bernardo Agrela, que criou o projecto Frangos do Além com o intuito de ajudar os criadores de raças autóctones a ganhar espaço no mercado, encontramos Pedro Abril, da Musa, Zé Paulo Rocha, do Velho Eurico (fechado para obras), Vítor Charneca, do Copo Largo, e Ana Raminhos, da Raminhos Dessert.

"A nossa expectativa é que os chefs convidados tragam ao Chickinho uma experiência gastronómica completamente diferente daquilo a que os nossos clientes estão habituados: com receitas inovadoras, de autor, mais elaboradas e usando também os Frangos do Além", diz, em comunicado, José Maria Cotta, sócio do restaurante na Lx Factory.

No fim, os clientes são convidados a provar e a escolher o seu prato favorito, que será incluído no menu do Chickinho. Há ainda um DJ convidado, que promete muita animação.

No que toca à parceria entre o Chickinho e os Frangos do Além, Bernardo Agrela acredita que "resultará em algo verdadeiramente especial", realça, no mesmo comunicado. "Esta colaboração é uma oportunidade única para unir a autenticidade das aves autóctones portuguesas à criatividade gastronómica do Chickinho, criando uma experiência que celebra a tradição e a inovação."

Para garantir a presença no evento, terá de fazer a reserva através do link, do número 93 179 3400 ou do email lxfactory@chickinho.pt. Há dois turnos, um às 19.00 e um às 21.00. Os valores dos pratos variam entre os 3€ e os 12€, entre snacks e pratos principais.

Lx Factory, Rua Rodrigues de Faria 103 (Alcântara). 13 Dez. Sex 19.00 e 21.00. 3€-12€

