No Paco Bigotes, lança-se o dado. Se sair um seis, não paga a conta

O Paco Bigotes de Lisboa fica juntinho ao Largo do Cauteleiro, morada principal da Santa Casa da Misericórdia. Não querendo ficar atrás do vizinho, lançou o seu próprio jogo da sorte para este Verão. O prémio? Sair sem pagar a conta. Basta lançar o dado da casa… e sair um seis.

O restaurante de comida mexicana lançou a iniciativa esta segunda-feira, 21 de Julho, tendo esta uma duração de “tempo limitado”. Se vencer a “Tacada da Sorte (é esse o nome), não importa quantos tacos ou tequilas tiverem ido para a mesa, a conta fica saldada na totalidade.

No entanto, há regras para cumprir. Desde logo, o horário do jogo: só funciona das 16.00 às 20.00. Outra é que só se pode usar o dado da casa. Por último, só se pode jogar uma vez por mesa – e essa jogada abarca a despesa de todos (seis é também o número máximo de pessoas por grupo).

E não precisa de pedir para jogar. No horário definido, quando pede a conta, esta chega juntamente com o tabuleiro de jogo. “É a nossa forma de brincar com a sorte dos clientes e oferecer mais do que comida – uma experiência memorável, divertida e inesperada”, aponta a equipa do Paco Bigotes em comunicado.

DR Tacada da Sorte

A iniciativa está apenas disponível no restaurante de Lisboa e não no ponto de origem do Paco Bigotes, no Estoril, um caso sério de sucesso desde a abertura, em 2019. Os fundadores, Natasia Ocejo e Tiago Marques, abriram a segunda casa, no Bairro Alto, em 2023 – e os tacos continuam a ser as estrelas da carta.

