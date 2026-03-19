No Wonder Braz, o bacalhau é rei, mas espere até provar o caranguejo à Brás

A food truck de Mafalda Caldas está estacionada na Quinta da Fonte até ao final de Abril, com várias interpretações do clássico Brás, do bacalhau ao pato e aos cogumelos.

Alguma vez lhe perguntaram em que ponto quer o seu bacalhau à Brás? Não, não é do bife, é mesmo do ovo do bacalhau à Brás. “Não é algo que se costuma ouvir nos restaurantes ou em casa”, diz-nos Mafalda Caldas, a proprietária, cozinheira, one-woman-show da food truck Wonder Braz. “Mas tenho sempre essa preocupação. Quero que o cliente saia o mais satisfeito possível”.

Estacionada na Quinta da Fonte, em Paço de Arcos, a carrinha dedicada à arte do “à Brás” vai manter-se por ali até ao final de Abril, antes de voltar à estrada e recuperar o seu carácter itinerante. O projecto nasceu precisamente neste parque empresarial, ainda que de forma inesperada. Mafalda Caldas trabalhou ali durante anos numa carreira corporativa internacional. Tudo mudou depois da pandemia, numa altura em que o parque de escritórios parecia “uma cidade fantasma”. Um dia, ao chegar ao trabalho, encontrou uma food truck vazia e decidiu almoçar ali. Enquanto conversava com o proprietário, começou a pensar naquele modelo de negócio e na possibilidade de o adaptar à gastronomia portuguesa.

A ideia ficou a maturar. “Esta mania que temos em Portugal de não valorizar o que é nosso, e de igualar street food à comida internacional, tem que parar”, desabafou à Time Out. Enquanto comia o pad thai que lhe tinham servido, começou a imaginar que prato poderia representar melhor a cozinha portuguesa naquele formato. A resposta surgiu rapidamente: o bacalhau à Brás. Era uma receita que conhecia bem. Quando fez Erasmus em Madrid, aos 19 anos, foi a receita que a mãe lhe deixou entre inúmeros enlatados. Ao longo dos anos foi repetindo e aperfeiçoando o prato, até perceber que poderia transformá-lo num conceito de street food.

Rita Chantre Os diferentes brás do Wonder Braz

Acabou por despedir-se do emprego, tirar um curso de cozinha e avançar com o projecto. O resultado é a Wonder Braz, uma food truck dedicada a versões criativas do Brás. A proposta não é apenas reinterpretar um clássico, mas também reivindicar espaço para a cozinha portuguesa no universo da comida de rua. “Há muitas pessoas, como eu, que queriam reclamar para a street food a essência da gastronomia portuguesa”, explica.

No menu, a base técnica mantém-se: batata palha, ovos e ingredientes desfiados, preparados no momento e com o ponto do ovo escolhido pelo cliente. A versão clássica é o Bacalhau à Brás (10,20€), feito com peixe desfiado e preparado na hora. A partir daí, surgem variações que expandem o conceito. Entre elas está o Duckalicious (Brás de Pato, 10,80€), em que a carne é marinada durante 48 horas em sumo de laranja, paprika fumada e louro. “O pato também tem uma percepção de carne mais nobre”, explica Mafalda Caldas, que procurava uma alternativa de carne que pudesse ser desfiada e equilibrasse bem com o ovo e a batata.

Rita Chantre A foodtruck da Wonder Braz

Rita Chantre A cozinha do Wonder Braz

Outra proposta é o Caranguejo à Brás (13,80€), talvez a versão mais surpreendente e também uma das mais populares (e das melhores, garantimos). “Tem imenso sabor a mar”, diz a responsável, acrescentando que acabou por se tornar “a versão que mais vende”. Para quem prefere opções vegetarianas, há o Mix & Mush (com cogumelos pleurotus, 9,20€), onde o fungo acrescenta intensidade e umami ao conjunto, mantendo a mesma estrutura que define todos os brás da casa.

A proximidade com o público também faz parte da experiência. Ao contrário do que acontece em muitos restaurantes, aqui o parecer do cliente chega directamente à cozinha. “O feedback é dado ao balcão em primeira pessoa”, explica, algo que lhe permite ir afinando receitas e detalhes do serviço.

Rita Chantre Wonder Braz

Para já, o modelo de food truck permite levar o conceito a diferentes lugares e eventos. A médio prazo, Mafalda Caldas admite a possibilidade de abrir um espaço fixo ou até uma segunda carrinha. Mais adiante, imagina algo maior. “O que eu amava, a longo prazo, era ter pequenos pontos da Wonder Braz em centros comerciais”, diz. O futuro do projecto passa por crescer, sem nunca perder a essência.

Edifício Q53, R. Malhões (Paço de Arcos). Seg-Sex 12.00-15.00

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