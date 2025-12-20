Nos Anjos, há uma nova casa para o café de especialidade. Chama-se Lugar Nenhum

À paixão pelo café, Ricardo juntou umas quantas receitas testadas em casa. A mesa é só uma, com lugar para 18 pessoas. Neste Lugar Nenhum, o pequeno-almoço é rei, mas mata-se a fome até às 15.00.

A rua é das menos concorridas que o bairro tem. Estamos no Regueirão dos Anjos, sítio de não passagem, em contraste com a outra banda da Almirante Reis, onde os novos negócios proliferam como cogumelos. Não é por acaso que este foi considerado o bairro mais cool da cidade pela Time Out – uma escolha inspirada pelos cruzamentos a fervilhar de vida, mas também pelas ruas que conservam a pacatês de outros tempos. Esta volta agora a piscar o olho a quem ruma a estas bandas. O novo espaço chama-se Lugar Nenhum, abriu em Novembro e é obra de um velho conhecido.

"Vi este espaço e pensei: isto é espectacular. A localização não é óbvia, mas isso atraiu-me, gosto de coisas assim desafiantes, do facto de ser uma rua onde, em princípio, ninguém viria a abrir", começa por explicar Ricardo Galésio, o empreendedor lisboeta que, em 2016, abriu o Hello, Kristof, na Rua do Poço dos Negros. O currículo não fica por aqui. Em 2022, abriu o Dramático, no Príncipe Real. O que é que todos estes espaços têm em comum? Além do fundador, o café de especialidade, embora o primeiro impulso tenha sido fugir do produto que o trouxe até aqui e explorar outros saberes, como os vinhos.

RITA CHANTRE

"O meu conhecimento do café é muito mais vasto do que o dos vinhos, não me sentia preparado. Aluguei o espaço sem saber muito bem o que ia fazer aqui. Estava tudo assim raw e eu gosto deste ar. Depois, desenhei-o de maneira a que pudesse ser flexível, de maneira a que pudesse ser muitas coisas", continua.

O minimalismo não é novo, muito menos em lugares dedicados ao café, mas aqui os detalhes convocam conforto. O espaço pode ser industrial, mas os candeeiros, as revistas e a grande mesa de madeira aquecem-no. "Está muito fiel ao que desenhei – os três balcões, com três áreas separadas, o foco central na mesa. Queria realmente que o foco central fosse esta mesa, portanto não pus mais lugares, não pus mais cadeiras", descreve Ricardo, que é designer gráfico de formação e se orgulha de sempre ter projectado os espaços que abriu. Hoje, Dramático e Hello, Kristof permanecem de porta aberta, mas estão noutras mãos.

RITA CHANTRE

Quando entramos, encontramos Ricardo na cozinha, o balcão ao fundo da sala. Compenetrado na preparação dos pratos e em testes vários, delegou o trabalho de barista. Os cafés, bem como as pastelarias da Padaria 110, servem-se logo à entrada no primeiro balcão. Sob a sua jurisdição está uma pequena lista de pratos rápidos. Receitas de conforto, com ingredientes da época e previamente testadas em casa. Todas elas foram pensadas para a primeira refeição do dia, por mais tardia que possa ser. "Não trago nada que nunca tenha sido servido. Acho é que os sítios agora complicam muito e eu não gosto nada da palavra brunch. Aqui estamos num sítio de pequeno-almoço, com coisas de pequeno-almoço, portanto não há coisas com trufas. O centro desta cozinha são os ingredientes e a simplicidade. Não quero fazer coisas assim muito complicadas, até porque não sou chef", afirma.

O menu é apenas um, das nove da manhã às três da tarde, o que significa que alguns dos pratos propostos para a dejejua podem também resultar em belas e leves refeições para a hora de almoço. Para o Lugar Nenhum, Ricardo trouxe receitas de casa. Uma, em particular, tem feito especial sucesso. Vista de longe, parece mais uma tosta de abacate com um ovo cozido a baixa temperatura. Só que não. A estrela da ementa é, na verdade, uma esmagada de ervilha que leva também parmesão e malagueta (8,90€). O outro prato de maior substância é abóbora hokkaido assada, fornecida pela dona Luísa do Mercado de Arroios, com coração de burrata e sementes (9,50€).

RITACHANTRE

Quem sentir falta de um bom clássico de pequeno-almoço, tem sempre a taça de iogurte grego (o único laticínio que não é fornecido pelos queijeiros da Ortodoxo), com granola caseira, pêra escalfada, pólen e mel (7,50€), ou então o banana bread da casa, servido com manteiga e sal (3,90€).

Com uma carta modesta e em constante mudança, de cozinha aberta e mesa comunitária sempre posta, a atmosfera chega a ser familiar. O conforto sobe de tom no bar, até porque é esse o propósito das bebidas quentes. O café é La Cabra, uma torrefacção de Copenhaga e a proveniência vai mudando de lote para lote, e ao longo do ano. Está disponível também em grão, embalado, para quem quiser levar para casa. Pode ser de filtro (3,50€-6,50€) ou de máquina. O expresso, a unidade mais básica de qualquer cafetaria, custa 2,70€. Serve-se ainda cappuccino (4,20€), latte (4,50€), mocha (5,70€) e espresso tónico (6,20€), uma versão moderna do tradicional mazagran. A matcha é da Kettl e pode ser servida no seu estado puro (4€) ou num fotogénico matcha latte (5,80€).

RITA CHANTRE

O futuro está em aberto, porque o espaço assim permite e porque Ricardo assim vai engendrando. "[O Lugar Nenhum] está desenhado para que possa ser outras coisas no futuro. Pode abrir mais à noite para vender vinho, para eventos, pop-ups. A ideia é fazer aqui jantares ou almoços com chefs convidados. Quero que o espaço seja mais do que um café, que seja palco para muita coisa", remata. Novidades que, à partida, vão começar a pingar em Janeiro, altura em que quer começar a servir um almoço de domingo, todos os meses. Na cozinha estará sempre um chef convidado, que pode ser também um cozinheiro, ou simplesmente "alguém que cozinha". A mesa, com 18 lugares, dá sentar a família toda e ainda sobra.

Regueirão dos Anjos, 43 (Anjos). Ter-Sáb 09.00-15.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Maluquinhos do chocolate, a Raro Cacau abriu na Guerra Junqueiro para elevar a loucura a outro nível. A sua praia é mais tiramisù? Então experimente os da Misú, que podem ser de Biscoff ou Nutella. Pausa nos doces para dar conta do sushi no Ryōshi!, do bife do novo Blade ou da chegada do Sea Me a Alvalade, algumas das novidades mais recentes no panorama gastronómico da cidade.