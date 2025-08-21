Para alguns, uma das melhores partes de explorar uma cidade é admirar os seus arranha-céus imponentes. Estes gigantes verticais são verdadeiras telas para os arquitectos que as conceberam, exigindo muita imaginação e um planeamento urbano engenhoso para conseguirem tocar o céu com estilo.

Mas afinal quão alto precisa ser um edifício para ser considerado um arranha-céus? Segundo o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), a fasquia está nos 150 metros de altura. E foi este organismo que reuniu a lista das cidades com mais arranha-céus no mundo.

Photograph: Anthony Wallace / AFP

Com impressionantes 560 arranha-céus, Hong Kong lidera de longe o ranking do CTBUH. Com uma população em crescimento acelerado e um território montanhoso limitado, os urbanistas perceberam que a única solução era construir para cima – transformando a cidade num verdadeiro paraíso de arranha-céus à beira do Mar da China Meridional.

O edifício mais alto de Hong Kong é o International Commerce Centre – um dos mais sustentáveis do mundo – concluído em 2010, com 118 andares e 484 metros de altura. Segue-se o Two International Finance Centre, de 2003, com 416 metros, e o Central Plaza, terminado em 1992, com 374 metros. Já a icónica Torre do Banco da China, concluída em 1989 e desenhada pelo arquitecto I.M. Pei, simboliza o crescimento e a prosperidade das florestas de bambu, sendo hoje um dos edifícios mais emblemáticos da linha do horizonte da cidade. É também protagonista da Symphony of Lights, um espectáculo permanente de luzes que ilumina Hong Kong todas as noites depois das 20.00.

Photograph: By Pandora Pictures / Shutterstock

Em segundo lugar surge Shenzhen, também na China, com 444 arranha-céus. A sua estrutura mais imponente é o Ping An Finance Centre. Já em terceiro lugar está talvez o skyline mais reconhecido do mundo: Nova Iorque. A cidade conta com mais de 320 arranha-céus, entre eles o One World Trade Center e os icónicos edifícios Chrysler e Empire State – verdadeiras peças de museu da arquitectura urbana.

Estas são as cidades com mais arranha-céus no mundo:

1. Hong Kong, China

2. Shenzhen, China

3. Nova Iorque, EUA

4. Dubai, Emirados Árabes Unidos

5. Cantão (Guangzhou), China

6. Xangai, China

7. Kuala Lumpur, Malásia

8. Wuhan, China

9. Tóquio, Japão

10. Chongqing, China

11. Chicago, EUA

12. Banguecoque, Tailândia

13. Chengdu, China

14. Jacarta, Indonésia

15. Mumbai, Índia

16. Toronto, Canadá

17. Shenyang, China

18. Singapura

19. Nanning, China

20. Hangzhou, China

