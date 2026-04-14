O Fermata levou café de especialidade, tostas e pão de queijo a Benfica

“Como não tem nenhum café de especialidade aqui?” Esta foi uma das primeiras coisas que Alessandra Modzeleski pensou assim que se mudou para São Domingos de Benfica, há três anos. A ex-jornalista e ex-designer de tecnologia bebe regularmente café de especialidade, hábito que trouxe do Brasil em 2018. No ano passado, cansada de trabalhar na área tecnológica, decidiu aventurar-se no mundo do café. Em Dezembro, abriu o Fermata na Estrada de Benfica. Para acompanhar a bebida predilecta, há tostas e pão de queijo.

Não foi só Alessandra que sentiu falta de um café de especialidade quando foi viver com o marido para esta zona de Lisboa: “Há uns dois anos, a minha sogra e a minha cunhada vieram para cá, ficaram num Airbnb e falaram a mesma coisa. ‘Como que não tem nenhum café bom?’ Tem as pastelarias, mas não é a mesma coisa… E aí foi como se fosse um sinal”, recorda. Depois de sete meses à procura, em Agosto de 2025, encontrou um pequeno espaço perto do Mercado de Benfica.

Lá fora há um banco de madeira junto à entrada e duas mesas compõem uma esplanada. Dentro, é acolhedor. Há um balcão estreito numa das paredes e três mesas vermelhas onde as pessoas se podem sentar a comer, a trabalhar, a ler. A ideia foi criar “um lugar de pausa, de destino”. Por essa razão também, a proprietária brasileira escolheu o nome Fermata. “Em 2017, eu e o meu marido ficámos duas semanas em Itália, andando de comboio, e lá eles falam próxima ‘fermata’, que significa paragem. Depois, a gente veio descobrir que numa partitura de música coloca-se um tracinho, que se chama fermata, para indicar uma pausa”, explica.

Rita Chantre

“Você não vai estar de passagem e falar ‘vou ali beber um café’. Até porque o café é 1,30€ e aqui as pessoas facilmente acham café por 0,80€. Esse é o café de passar e beber, este que temos aqui é o café que você vai provar”, continua, dizendo que, com o tempo, os clientes têm vindo a entender cada vez mais este conceito. Alguns deles já são regulares: “Acabo sabendo o nome dos meus clientes, porque vêm mais do que uma vez. Para mim, isso é o mais legal, sinto que todo o dia tomo café com um amigo diferente. No começo, quando estava mais vazio, eu ficava conversando com o cliente por uma hora.”

Rita Chantre Melt Fermata

Rita Chantre Tosta de tomate

Num negócio como este, acredita Alessandra, é essencial estar “aberto a conhecer as pessoas e a vida do lugar”. Nisso, até o café de especialidade utilizado tem um papel. O Fermata trabalha com várias marcas numa lógica de “rodízio”, permitindo aos clientes experimentar diferentes variedades de café e perceber qual é que mais gosta. O café filtrado de V60 (2,40€ para uma pessoa, 4,30€ para duas e 6€ para seis) é da portuguesa Olisipo. Tem notas de baunilha, lemon curd e pêssego. Já o café espresso, que é utilizado nas outras bebidas como cappuccinos ou lattes, tanto pode ser da Filtrô, também de origem portuguesa, como da brasileira Orioli.

Há ainda kombucha, cervejas da Musa e matcha da espanhola Matchaflix. No Verão, a vontade é criar um menu dedicado ao matcha, com variações que incluam fruta, como maracujá, ou água de coco. As propostas de comida são pensadas exactamente com o mesmo tipo de detalhe. O pão é da Massa Mãe, que também fica na Estrada de Benfica, e é a base de grande parte da carta. “O pão deles é muito bom, então pensei como poderia usá-lo o máximo possível. Acabei por fazer as tostas do jeito que eu gosto de fazer em casa”, diz Alessandra.

Rita Chantre Latte gelado

Uma das best-sellers é a Melt Fermata (4,20€), uma tosta mista mais elevada que leva queijo cheddar, mozzarella, flamengo e fiambre, e é coberta de queijo parmesão ralado. A tosta de tomate coração de boi (6,30€), com requeijão de cabra, é também muito procurada. Há a Triple Cheese (3,90€), igual à Melt Fermata mas sem fiambre; a tosta de salmão fumado (8,50€), com queijo creme, alcaparras e endro; e a tosta de pistáchio e mel (5,20€), que leva mirtilo, granola da casa e mel. As torradas (1,90€) são servidas com manteiga e geleia e o iogurte (3,90€) leva a granola caseira e frutas.

O pão de queijo é outra das estrelas da carta. A receita é da proprietária e leva queijo da ilha. Pode ser servido simples, acompanhado de goiabada ou molho agridoce (3,30€), ou então aberto ao meio, recheado de queijo e fiambre ou requeijão, e tostado na chapa (2,40€ e 2,20€, respectivamente). De pastelaria, conte com croissants e rolos de canela da padaria doBeco, e cookies da Donnie Dough. O bolo caseiro (2€ a fatia) vai variando – tanto pode ser de café ou de limão, neste caso confeccionado com os limões que Alessandra recebe de alguns clientes, que os trazem dos próprios quintais.

Rita Chantre

Para breve, a proprietária quer ter algumas opções veganas na carta e, todas as semanas, a focaccia da Massa Mãe. Além disso, quer começar a organizar workshops com mais frequência, quer seja de café, comida, cerâmica ou tapeçaria, de forma a cultivar ainda mais o espírito comunitário do bairro.

Estrada de Benfica, 751B (Benfica). Qua-Dom 09.30-15.00

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