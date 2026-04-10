O Kau está a chegar à Malveira com uma revolução no barbecue

Depois de conquistar milhares de pessoas em pop-ups e festivais, o Kau Barbecue prepara-se para abrir portas na Malveira – mas antes há um ensaio geral marcado para 12 de Abril.

Estamos na Malveira (não a Malveira da Serra, em Cascais, mas a Malveira de Cristina Ferreira, em Mafra) e está um daqueles calores que quase permite estrelar um ovo numa rua de alcatrão. Junto ao gigante defumador do novo restaurante Kau Barbecue, baptizado de Godzilla, é quase impossível respirar. “Neste tempo de mais calor, temos de começar a trabalhar mais cedo para começar a fazer as chamas”, explica à Time Out um dos funcionários. Viemos conhecer o espaço a dois dias do primeiro evento-teste deste projecto criado por Rui e Vera Matias, que acontece este domingo, 12 de Abril. No entanto, o fumo que sai deste lugar já conta uma longa história.

Rita Gazzo Rui Matias a mostrar a carne dentro do "Godzilla"

O início desta história está longe da Malveira. Rui, de 43 anos, conta que tudo começou depois de vender o negócio que tinha com a mulher: “Eu tive uma empresa que era o Bolo do Caco, com a minha esposa. Acabámos por vender e decidimos que íamos tirar umas longas férias e aproveitar para viajar e experimentar coisas novas”.

Foi numa dessas viagens que tudo mudou. “Quando chegámos a Paris, provámos brisket – feito como deve ser – e ficámos maravilhados. Era algo que achei que se enquadrava muito bem no paladar português.” O entusiasmo rapidamente deu lugar à frustração: “Durante 6 meses tentei fazer brisket e não consegui, foi impossível.” Contudo, depois de uma viagem aos Estados Unidos, nomeadamente ao Texas, o casal descobriu a peça que faltava neste puzzle. “Quando voltei, as receitas começaram a surgir como imaginava”, continua Rui.

RITA GAZZO Kau

RITA GAZZO Kau

Antes de abrirem oficialmente as portas do restaurante – uma data que continua a ser uma incógnita, apesar de Rui apontar para Maio, Junho ou, o mais tardar, 4 de Julho, feriado norte-americano –, foram apresentando o Kau ao público, através de pop-ups, presenças em festivais como o Rock in Rio ou o NOS Alive, e em eventos desportivos. São uma cara recorrente nos jogos do Atlético Clube de Portugal, no Estádio da Tapadinha, por exemplo, tendo até já clientes fiéis. “Fizemos o trabalho exactamente ao contrário: primeiro criámos o nome da marca e agora vamos abrir, já com muita procura”. Em breve, será também possível comprar t-shirts, camisolas, chapéus e até facas do restaurante.

O espaço na Malveira surgiu quando Rui começou a trazer o filho para jogar basquetebol à vila. “Vi este espaço abandonado e achei que era ideal para um restaurante”. O edifício foi reconstruído de raiz e pensado para oferecer duas experiências distintas. “Vamos ter dois tipos de serviço: o serviço tradicional de mesa e depois a experiência original que realizamos nos nossos eventos.” Essa experiência passa por um balcão ao estilo texano: “A pessoa chega e construímos o tabuleiro no momento. Cortamos as carnes, levamos à balança e montamos o prato com os respectivos acompanhamentos.”

Rita Gazzo Brisket

É precisamente esse modelo que será testado no dia 12 de Abril, um evento que a equipa faz questão de sublinhar não se tratar de uma inauguração. Trata-se, sim, de um primeiro ensaio, ainda com limitações – sem loiça definitiva, com serviço simplificado e áreas exteriores por concluir. Ao balcão, com o tabuleiro montado à frente do cliente e pago ao peso.

Para evitar as filas que marcaram os eventos anteriores, haverá reservas por slot horário de duas horas, permitindo uma experiência mais controlada. Neste momento, não vale a pena tentar reservar: todos os horários estão completamente esgotados.

RITA GAZZO Kau

RITA GAZZO Kau

No centro de toda esta experiência, apesar do agradável espaço rodeado pela mata da Malveira, está a carne e um menu pensado para os amantes deste produto. Entre os destaques estão o brisket black angus (58€/kg), a beefrib black angus (70€/kg), o tomahawk wagyu SRF (160€ unidade) e o brisket wagyu SRF (70€/kg), cortes que traduzem a obsessão pela matéria-prima. Há ainda St. Louis porkribs (45€/kg), french porkrib (45€/kg), pulled pork (39€/kg) e peito de peru defumado (36€/kg). Tudo preparado com o mesmo cuidado e controlo rigoroso da temperatura no defumador.

No entanto, se não quiser excluir os seus amigos vegetarianos dos planos, Rui promete que também haverá opções inclusivas, como a berinjela defumada. A Time Out provou e recomenda ainda a salada de batata para acompanhar.

Rita Gazzo Rui e Vera Matias

Rita Gazzo Rui Matias

O projecto não se esgota na Malveira. A marca já se expandiu com outros conceitos, como um espaço que vende exclusivamente sandes de pastrami no Saldanha e sandes de philly cheesesteak no Estádio da Tapadinha. Para o futuro, Rui imagina um espaço vivo, que vai além do barbecue tradicional: “A nossa ideia é transformar-nos, um dia por semana, num dinner americano, onde possamos servir pequeno-almoço, e depois arrancar com barbecue durante o dia.”

Para já, o foco está no teste de domingo e este primeiro contacto com uma casa que demorou anos a construir. Ainda não é a versão final, mas já deixa perceber ao que vem: carne de qualidade, um serviço directo e uma comunidade que, como se viu nos últimos anos, está mais do que pronta para fazer fila. Por enquanto, nós ficamos de água na boca a contar os dias para a inauguração oficial de um restaurante que ainda vai dar muito que falar.

R. Dr. José Eduardo Esteves (Malveira)

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