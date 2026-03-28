No Epic Smash Burger, pode comer hambúrgueres e fazer o seu próprio açaí

Fica na Avenida dos Estados Unidos da América, perto do metro de Roma. A especialidade são os hambúrgueres esmagados, mas também tem uma estação self-service de açaí, para o lanche ou como sobremesa.

Quem não vive na zona ou quem passa por ali desatentamente pode não estar a par, mas em Setembro do ano passado abriu um restaurante de smash burgers na Avenida dos Estados Unidos da América. Está um pouco escondido – fica situado no pórtico de um dos prédios residenciais desta rua, em frente a um pequeno espaço verde –, mas a proprietária Carmo Bernardino garante que o restaurante faz sucesso, principalmente junto dos moradores da zona e nas plataformas de entrega ao domicílio. “Há moradores que vêm cá todos os dias buscar um hambúrguer para jantar. Temos, aliás, um cliente que vem cá todos os dias desde que o Epic abriu”, afirma.

Há quem até encomende apenas as batatas fritas. A razão talvez se prenda com a qualidade, que, realça Carmo Bernardino, é um dos factores mais importantes num negócio como este, cuja oferta é cada vez maior em Lisboa. “Se temos monoproduto, temos de ser os melhores. A qualidade tem de ser superior para nos diferenciarmos dos restantes”, diz, assegurando que “há muitos clientes que repetem encomendas”.

Mas se já existem tantos sítios de smash burgers na cidade, porquê então abrir mais um? “O smash burger está super na moda. Além disso, queria focar-me num único produto, porque assim é mais fácil de controlar tudo – como o custo e desperdícios”, explica a responsável. O espaço foi-lhe passado por uns amigos; a decoração, composta por elementos escuros e pormenores em mármore, como as mesas e o tampo do balcão, foi pensada com a ajuda de um designer.

Rita Chantre

Rita Chantre Carmo Bernardino, proprietária do Epic Smash Burger

O menu, desenvolvido em conjunto com a equipa da cozinha, divide-se em cinco opções. O Epic (9,80€ ou 13,80€ com batatas fritas e bebida) leva queijo cheddar, alface iceberg, cebola, pickles e o molho caseiro; o Classic Cheeseburger (9,50€ ou 13,50€) inclui também queijo cheddar, cebola, pickles, ketchup e mostarda; o Bacon Lovers (10,50€ ou 14,50€) é igual ao anterior, mas leva bacon; e o Spicy Smash (9,50€ ou 14,50€) tem queijo cheddar, cebola, pickles de jalapeños e maionese picante. O quinto hambúrguer é a mais recente adição à carta: chama-se American Burger e leva queijo, bacon, cebola caramelizada, ovo estrelado e um molho semelhante ao do Epic.

Uma das sobremesas disponíveis é a “broonie” (3€), uma mistura de brownie e cookie, e a outra é o açaí, que tem uma estação de self-service. Os clientes escolhem um copo (há três tamanhos), servem-se do açaí e depois podem escolher os toppings que quiserem, entre granola, coco ralado, bolacha, Nutella, manteiga de amendoim, leite condensado ou mel. No final, é levar o copo ao balcão e pagar. “Combina sempre bem, porque é mais uma sobremesa. Vi este conceito em vários sítios e achei que era uma ideia gira. Não requer mais recursos humanos, porque é self-service, e é uma coisa que, como os smash burgers, todos os miúdos gostam hoje em dia”, explica a proprietária.

Rita Chantre American Burger

Rita Chantre Açaí do Epic Smash Burger

Estando o restaurante aberto do meio-dia às 22.00, esta é também uma forma de colmatar a “hora do lanche”, assim como o são outras iniciativas, entre elas a happy hour de segunda a sexta-feira, das 15.00 às 20.00, em que duas doses de batatas fritas e quatro cervejas ficam por 7€. A pensar nos mais jovens há um menu estudante, que inclui cheeseburger e batatas fritas por 7€.

Depois de abrir no centro de Lisboa, a ideia agora é expandir para outras áreas, como Santos ou a zona da Linha, onde vive Carmo Bernardino.

Avenida dos Estados Unidos da América, 46A (Roma). Seg-Dom 12.00-22.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Está à procura dos melhores restaurantes de Lisboa? Escolhemos os 100 que mais nos entusiasmam para 2026. Nas novidades, ainda cheiram a tinta os artigos sobre a Bonkers, o Flamma, o Faminto e o Black Moon. No departamento das sandes, o Cultural Club e o Vetrina chegaram a Campo de Ourique e o Katsu, no Cais do Sodré, é um fenómeno. Voltando aos chefs, tome nota destas notícias: Miguel Laffan abriu um italiano em Cascais, Maurício Varela tomou conta do Ofício e Ana Leão do Corrupio.