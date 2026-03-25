Um ano depois de abrir em Alvalade, a casa de sandes dos donos do Cobaia ganha segunda localização. A inauguração é esta quarta-feira, com oferta de “mini-bites”.

Os teasers nas redes sociais começaram no início de Fevereiro: o Cultural Club ia ter um novo espaço. Há uma semana, ficámos a saber a localização, o número 99 da Rua Coelho da Rocha, em Campo Ourique. Esta quarta-feira, 25 de Março, é finalmente o dia da inauguração. Entre as 19.00 e as 21.00, haverá “mini bites” gratuitos e “algumas ofertas especiais”.

Dos mesmos donos do Cobaia, João Gama e Jorge Redondo, o Cultural Club estreou-se mesmo ali ao lado, em Alvalade, em Janeiro de 2025. Apresentava então um curto menu de seis sandes italianas (e uma especial), feitas com ingredientes italianos e pão local – da vizinha Isco. A adesão do bairro à proposta foi imediata e já então falavam de expansão.

“Este negócio é completamente escalável, aqui estamos a testar o produto. Isto é um negócio para abrir noutras localizações. Aqui, como costumamos dizer, foi por oportunidade. Há sítios com mais visibilidade”, dizia João Gama à Time Out, no ano passado.

A esta nova localização vão chegar já as três novas sandes apresentadas pelo Cultural Club há cerca de dois meses: a de mozzarella fior di latte, pesto genovês, tomate, rúcula e salmorejo; a de pancetta, gorgonzola, creme de ricota, cebola caramelizada e caramelizada e rúcula; e a de mortadela, burrata, pistáchio e creme de pistáchio.

Rua Coelho da Rocha, 99A (Campo de Ourique). Qua-Dom 12.00-15.00, 16.00-21.30

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