Embarque na mais recente aventura do Rocky Mountaineer pelo Canadá, com partida marcada para 2026.

Prepare as malas, as botas e o casaco de Inverno. O comboio que foi eleito o melhor do mundo pela revista Travel + Leisure vai estrear uma nova rota limitada por algumas das paisagens mais frias e bonitas do Canadá.

O Rocky Mountaineer apresenta o novo percurso “Passage to the Peaks”, já disponível para reserva nos meses de Junho e Julho de 2026.

Photograph: Rocky Mountaineer and Noel Hendrickson

Desta vez, o itinerário afasta-se da costa oeste e atravessa as províncias de Alberta e British Columbia, com paragens em Edmonton, Jasper, Banff, Calgary, Kamloops e Lake Louise.

Ao longo da viagem, o comboio passa por lagos glaciais, vales, montanhas e florestas das Montanhas Rochosas, com vista privilegiada a partir do tecto panorâmico envidraçado, um dos elementos que tornou este comboio famoso.

Os passageiros podem optar por viagens de uma, cinco, sete ou nove noites. O percurso principal parte de Banff ou Jasper, com uma noite em Kamloops e tempo livre para explorar.

Photograph: Isa Tousignant | Rocky Mountaineer

O pacote de cinco noites inclui as mesmas paragens, mas com muito mais tempo para conhecer cada cidade e até um passeio de meio-dia pelo Parque Nacional de Jasper. Já nas viagens de sete noites há duas opções: uma exclui Banff, mas inclui Edmonton, Lake Louise e Calgary; a outra deixa de fora Lake Louise, mas mantém Banff.

Para quem escolhe a aventura de nove noites, o Rocky Mountaineer percorre todas as paragens – ou, numa versão de ida e volta, exclui Edmonton e começa e termina em Calgary. Quer tornar a viagem ainda mais épica? Pode adicionar uma aventura num Ice Explorer, um veículo todo-o-terreno que desliza sobre o Glaciar Athabasca, nos Campos de Gelo Columbia, um dos maiores campos de gelo a sul do Círculo Polar Árctico.

Independentemente do trajecto, todas as opções incluem alojamento confortável, visitas guiadas e tempo livre para passear, respirar o ar das montanhas e aproveitar a viagem.

