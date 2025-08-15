De piadas sarcásticas a humor de conforto: este estudo revela os países mais engraçados do mundo – e há surpresas no top 10.

É daquelas pessoas com resposta pronta? Tem um sentido de humor afiado ou um talento natural para transformar até a mais vergonhosa dad joke num momento hilariante? Então, muito provavelmente, é uma pessoa divertida.

O humor é algo que une todos, mas também nos distingue. Muda entre gerações, cidades, países e culturas. Mas há uma coisa que é certa: em todo o lado, há formas próprias de fazer rir, até nos sítios onde o riso é mais contido.

Mas afinal qual é o país mais engraçado do mundo? A empresa Remitly decidiu ir à procura da resposta e pediu a mais de 6 mil pessoas, de 30 países, que preenchessem o Humour Styles Questionnaire, um estudo desenvolvido em 2003 por Rod Martin, psicólogo canadiano especializado em humor. O objectivo era perceber não só se as pessoas são engraçadas, mas como o são.

Será que ganharam os britânicos, com a sua ironia seca? Ou os irlandeses, mestres do craic e da conversa bem-disposta? Nada disso. O título de país mais engraçado do mundo foi para… a Chéquia (sim, a República Checa).

Photograph: Shutterstock

Com uma pontuação de 72,33 em 100, os checos destacam-se pelo humor auto-depreciativo, mas também, segundo o estudo, pelo humor agressivo (aquele que se faz à custa dos outros, com piadas sarcásticas ou de gozo).

Portugal aparece logo a seguir, em segundo lugar, com uma pontuação de 71,42. Os portugueses são reconhecidos pelo chamado humor afiliativo, um tipo de humor que aproxima as pessoas e promove boas relações. Já a Irlanda fecha o pódio, com 71,18 pontos.

Os 20 países mais engraçados do mundo, segundo a Remitly

Chéquia Portugal Irlanda Bélgica Chile Grécia Austrália Polónia Dinamarca Hungria Suíça Países Baixos França México Áustria Estónia Canadá Reino Unido África do Sul Noruega

Rir faz bem – e estas sugestões também

Se é daquelas pessoas que não resiste a uma boa gargalhada, comece por revisitar os 100 melhores filmes de comédia de sempre antes de sair de casa para conhecer alguns dos bares com stand-up comedy em Lisboa. Tem a agenda de Agosto livre? Então prepare-se para o humor politicamente incorrecto de Jim Jefferies, que traz o seu novo espectáculo à capital. A actuação faz parte do cartaz do novo festival internacional de comédia Worten Mock Fest.

