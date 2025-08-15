Lisboa

O país mais divertido do mundo? Um novo estudo revela qual é (e não é o que está a pensar)

De piadas sarcásticas a humor de conforto: este estudo revela os países mais engraçados do mundo – e há surpresas no top 10.

Liv Kelly
Liv Kelly
Travel Writer
People laughing by the river in Prague
Photograph: Shutterstock
É daquelas pessoas com resposta pronta? Tem um sentido de humor afiado ou um talento natural para transformar até a mais vergonhosa dad joke num momento hilariante? Então, muito provavelmente, é uma pessoa divertida.

O humor é algo que une todos, mas também nos distingue. Muda entre gerações, cidades, países e culturas. Mas há uma coisa que é certa: em todo o lado, há formas próprias de fazer rir, até nos sítios onde o riso é mais contido.

Mas afinal qual é o país mais engraçado do mundo? A empresa Remitly decidiu ir à procura da resposta e pediu a mais de 6 mil pessoas, de 30 países, que preenchessem o Humour Styles Questionnaire, um estudo desenvolvido em 2003 por Rod Martin, psicólogo canadiano especializado em humor. O objectivo era perceber não só se as pessoas são engraçadas, mas como o são.

Será que ganharam os britânicos, com a sua ironia seca? Ou os irlandeses, mestres do craic e da conversa bem-disposta? Nada disso. O título de país mais engraçado do mundo foi para… a Chéquia (sim, a República Checa).

Prague, Czechia
Photograph: Shutterstock

Com uma pontuação de 72,33 em 100, os checos destacam-se pelo humor auto-depreciativo, mas também, segundo o estudo, pelo humor agressivo (aquele que se faz à custa dos outros, com piadas sarcásticas ou de gozo).

Portugal aparece logo a seguir, em segundo lugar, com uma pontuação de 71,42. Os portugueses são reconhecidos pelo chamado humor afiliativo, um tipo de humor que aproxima as pessoas e promove boas relações. Já a Irlanda fecha o pódio, com 71,18 pontos.

Os 20 países mais engraçados do mundo, segundo a Remitly

  1. Chéquia
  2. Portugal
  3. Irlanda
  4. Bélgica
  5. Chile
  6. Grécia
  7. Austrália
  8. Polónia
  9. Dinamarca
  10. Hungria
  11. Suíça
  12. Países Baixos
  13. França
  14. México
  15. Áustria
  16. Estónia
  17. Canadá
  18. Reino Unido
  19. África do Sul
  20. Noruega

Rir faz bem – e estas sugestões também

Se é daquelas pessoas que não resiste a uma boa gargalhada, comece por revisitar os 100 melhores filmes de comédia de sempre antes de sair de casa para conhecer alguns dos bares com stand-up comedy em Lisboa. Tem a agenda de Agosto livre? Então prepare-se para o humor politicamente incorrecto de Jim Jefferies, que traz o seu novo espectáculo à capital. A actuação faz parte do cartaz do novo festival internacional de comédia Worten Mock Fest.

