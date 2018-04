O restaurante Cavalariça, da Comporta, vem a Lisboa em Maio

O Cavalariça, na Comporta, muda-se para Lisboa para quatro jantares pop-up, em Maio, no restaurante Local.

O que não falta na Cavalariça são mesas corridas. Há mais do que uma, até, que no restaurante onde Bruno Caseiro é chef e Filipa Gonçalves é chef de pastelaria a ideia é pôr travessas a viajar pela mesa e comida a ser partilhada. Agora é fazer isto mas num espaço mais apertado. A Cavalariça vem ao Local, em Lisboa, o restaurante de 18 metros quadrados e dez lugares no Príncipe Real, nos dias 7 e 8 de Maio para dois turnos de jantares em cada dia.

No site do restaurante alentejano lê-se uma promessa: “Vamos a Lisboa e levamos ostras”. Os jantares que abrem a segunda semana de Maio no Local vão ter foco nos ingredientes da zona da Comporta. “Vamos levar as ostras do rio Sado e o lingueirão que tanto há por aqui. Estamos na região do melhor pinhão, do melhor choco e é claro, do melhor arroz. Vamos representar todos estes produtos no Pop Up em Lisboa. Vamos usar produtos de todo o país, mas destacaremos o que está ao pé de nós na Comporta, porque é isso que nos dá contexto”, explica Bruno Caseiro, em comunicado.

Fotografia: Gonçalo F. Santos

Depois do convite feito pelo britânico Christopher Morrell para que esta dupla ocupasse o restaurante Cavalariça, bem perto dos arrozais da Comporta, Bruno Caseiro regressou de Londres para começar a trabalhar os legumes de Melides, as carnes de Grândola, e para fazer o seu próprio pão a partir de massa mãe e fermentação longa. Resumindo, o Cavalariça não se trata de um fine dining, explicou Filipa Gonçalves à Time Out, no ano passado, mas antes de uma cozinha portuguesa para ser partilhada, com influências internacionais aqui e ali.

Se na Comporta as noites se prolongam – é pelo menos o mote do restaurante para cada jantar – em Lisboa o tempo pode estar contado, já que as refeições vão acontecer em dois turnos (19.30 e 22.00, dez lugares em cada turno).

Preço: 35€ por pessoa (bebidas incluídas). Rua de O Século, 204 (Príncipe Real). 7 e 8 de Maio, às 19.30 e às 22.00. Reservas em www.cavalaricacomporta.com

