O Time Out Market faz anos hoje - e tem dezenas de promoções

A festa promete. Concerto de Lura, DJ sets e mais de 25 promoções para aproveitar no food hall.

São quatro anos a reunir o melhor da cidade debaixo do mesmo tecto. Em 2017, o Time Out Market recebeu o Hamburg Foodservice Award e tornou-se um dos espaços mais visitados da cidade, com mais de 3,6 milhões de visitantes. Motivos mais do que suficientes para celebrar com uma grande festa no dia 18 de Maio.

Lura será a voz do grande concerto que o food hall recebe a partir das 22.00. Não tendo nascido em Cabo Verde, sempre trouxe este país no coração e quando canta é para lá que viaja. Neste concerto de entrada livre, Lura promete cantar os seus maiores sucessos e trazer toda a energia e os ritmos de Cabo Verde para o mercado.

A festa continua com a dupla de DJs Funkamente, Midnight e Bungahigh, numa antevisão do que será a sua actuação no Rock in Rio, onde o Time Out Market também vai marcar presença com um mercado pop-up.

Mas a festa começa muito antes: durante todo o dia, vários espaços do Mercado vão ter ofertas especiais. São mais de 25 espaços com ofertas de pratos ou bebidas. Quer descobrir já quais?

Super Bock Experience - Na compra de uma Super Bock Original, oferta de outra.

Bar da Odete - Na compra de uma flûte de Caves de São João, oferta de outra.

Manteigaria Silva - Na compra de uma Tábua Mista de Pata Negra, oferta de outra.

Chef Miguel Castro e Silva - Na compra de um prato de Costela Mendinha com arroz de forno, oferta de outro.

O Surf & Turf - Na compra de um cocktail Aloha (gin, goiaba e lima), oferta de outro.

Olhó Bacalhau - Na compra de um pastel de bacalhau, oferta de outro. Oferta válida nos dias 18, 19 e 20 de Maio.

Tartar-ia - Na compra de um bife tártaro asiático, oferta de um copo vinho Vale da Poupa.

Toranja - Na compra de uma bolsa multiusos, oferta de outra.

Crème de la Crème - Na compra de uma sopa de marisco, oferta de uma sopa de ervilha.

Marisqueira Azul - Na compra de 200 g de camarão cozido, oferta mais 200 g de camarão cozido.

O Prego da Peixaria - Na compra de um Prego Motard, oferta de outro.

Sea Me - Na compra de um Tártaro de Garoupa, oferta de outro.

Croqueteria - Na compra de uma Sandes de Croquete, oferta de outra.

Nós é mais bolos - Na compra de uma fatia de Pão de Ló Original/Chocolate ou Fondant de Chocolate, oferta de outra.

Monte Mar - Na compra de 2 ostras e 1 copo de vinho ou espumante, oferta de outro igual.

Recordação de Sintra - Na compra de 5 Travesseiros ou Pudins de Queijada, leva mais um.

Confraria - Na compra de um Combinado Confraria I, oferta de outro.

Chef Miguel Laffan - Na compra de qualquer refeição, oferta de um copo de espumante.

Compal - Na compra de um "Avocado" oferta de outro.

Cozinha da Felicidade - Na compra de uma Trufa da Felicidade, oferta de outra.

Asian Lab - Na compra de uma dose de Spring Rolls, oferta de outra.

L'Éclair - Na compra de um Éclair Especial aniversário, oferta de outro igual.

Café de São Bento - Na compra de Peixinhos da Horta, oferta de um copo de sangria.

Pap'Açôrda - Na compra de um cocktail Milagrosa, oferta de outro.

Chef Alexandre Silva - Na compra de um prato de Barriga de Porco, oferta de outro igual.

Chef Marlene Vieira - Na compra de um prato do dia, oferta de um copo de vinho Marlene Vieira, da JMF.

Time Out Bar - Na compra de um cocktail Mai Time Out, oferta de outro.

Cinco e Meio - Na compra de um cocktail Moscow Mule, oferta de outro.

Mantendo-se fiel ao conceito de oferecer o melhor da cidade de Lisboa debaixo do mesmo tecto, o Time Out Market dá ainda as boas-vindas a três novos espaços – Ground Burger, Pizzeria ZeroZero e Bettina Corallo – e a vê o conceito do chef Miguel Laffan reformulado.

