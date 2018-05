Ground Burger, ZeroZero e Bettina Corallo entre as novidades para celebrar os 4 anos do Time Out Market

Maio pode estar a rebentar de eventos pelas costuras, mas há um que para o Time Out Market se sobrepõe a qualquer outro. No dia 18 de Maio, o espaço faz quatro anos e vai festejar a data com música, boa comida e bebida, ofertas 2 por 1 e novidades incríveis.

Lura, cantora com alma cabo-verdiana, será a anfitriã deste concerto que vai acontecer na sexta-feira, dia 18, às 22.00 no food hall do mercado, seguido de um DJ set de Funkamente. Nesse dia, os clientes podem contar com 25 ofertas 2por1 em vários espaços de restauração, que podem ser adquiridas em qualquer momento do dia.

Mas nem só de festa se faz este quarto aniversário. O Mercado acaba de anunciou quatro grandes novidades para o food hall: a hamburgueria Ground Burger, a pizzaria ZeroZero e Bettina Corallo e os seus chocolates artesanais ganham uma nova morada na Ribeira; e a banca do chef estrelado Miguel Laffan muda de conceito: pode saber tudo aqui.

Entrada livre

