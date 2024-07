Obras na Linha de Cascais param quatro dias para o NOS Alive

As obras de modernização da Linha de Cascais estão em curso há mais de um ano, mas vão ter de parar durante quatro dias, entre quinta-feira e domingo. O motivo é o NOS Alive, festival que leva até 40 mil pessoas diariamente ao Passeio Marítimo de Algés, e a necessidade de reforçar a oferta de transportes para esse período de elevada afluência.

“No sentido de responder à necessidade de mobilidade do público do festival NOS Alive, que ocorre no Passeio Marítimo de Algés, as obras de modernização da Linha de Cascais serão suspensas nos dias 11, 12, 13 e 14 de Julho de 2024”, lê-se numa nota publicada tanto no site da CP como a Infraestruturas de Portugal, entidade responsável pela obra.

Durante o dia, os comboios vão circular no horário regular. A diferença está no regresso, entre as 02.00 e as 05.00, horas a que habitualmente não há oferta de transporte ferroviário nesta linha. Com o recinto a fechar às 04.00, nas madrugadas de 12, 13 e 14 de Julho estão previstas ligações entre Algés e o Cais do Sodré, nas madrugadas dos dias 12, 13 e 14 de Julho, a estas horas: 02.15, 02.30, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00 e 04.30. No sentido oposto, Cascais, saem comboios de Algés às 2.15, 02.30, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00 e 04.30.

Voltar logo para o Porto? Sim, é possível

Outro comboio especial é o Intercidades que excepcionalmente, durante o festival, vai sair de Santa Apolónia às 03.00, com destino a Campanhã, no Porto (pára no Oriente, em Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra B, Aveiro, Espinho e Vila Nova de Gaia). Ao contrário dos Intercidades normais, este tem um preço único de 26,85€ (ou seja, não há primeira classe). Mas quem tiver ingresso para o NOS Alive na altura da compra do bilhete pode fazê-lo com 30% de desconto, seja para este Intercidades extra, seja para qualquer Regional ou InterRegional do dia seguinte.

A ferrovia não é a única forma de chegar ao festival nem de voltar a casa. Veja o nosso guia para o NOS Alive para alternativas e para mais informações úteis, como horários dos concertos, bilhetes e objectos proibidos.

+ Os melhores festivais deste Verão