Está a chegar um evento para todos os fãs de vinho. Entre 31 de Julho e 3 de Agosto, o Campo das Cebolas volta a ser ponto de paragem obrigatória com o regresso do Lisboa Wine Summer Moments para a sua segunda edição.

Com a promessa de uma evolução face à estreia, este ano o evento promete uma experiência ainda mais completa, com mais produtores e mais concertos. A entrada continua a ser livre, e basta comprar o copo oficial (pelo valor de 1€) para ter acesso às provas gratuitas de vinhos de mais de 30 produtores da Região de Lisboa, de zonas como Alcobaça, Alenquer, Cadaval, Lourinhã, Torres Vedras, Bucelas e Carcavelos.

Organizado pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa), o evento junta não só vinhos, mas também gastronomia, artesanato e muita música. Há workshops e provas comentadas para quem quiser aprender mais sobre o que está no copo, e bancas com queijos, enchidos, doces e outras especialidades para petiscar.

O programa repete-se diariamente, entre quinta-feira e domingo: o espaço abre ao meio-dia com cocktails de vinho, segue com DJ sets de Tiago F entre as 16.00 e as 20.30, e termina com concertos ao vivo às 20.45 (excepto no dia 31, que começa às 20.00). O encerramento diário está marcado para as 2.00. Na música, há propostas para todos os gostos: os Meninos da Sacristia abrem o evento a 31 de Julho; a 1 de Agosto celebra-se o centenário do samba com um concerto-tributo; no dia 2, sobem ao palco Dee Dee & The Drum Killers; e no fecho, a 3 de Agosto, o Bia Souza Trio dá o último brinde ao pôr-do-sol.

Campo das Cebolas (Terreiro do Paço). 31 Jul-3 Ago (Qui-Dom). 12.00-23.00. Entrada livre

