Pronto para regressar aos Açores? A vida continua em Rabo de Peixe. Três meses depois de ter abandonado a ilha, Eduardo (José Condessa) regressa à vila açoriana e encontra um cenário bastante diferente daquele que deixou. A série portuguesa que conquistou o público dentro e fora de portas está de volta à Netflix a 17 de Outubro com a estreia da segunda temporada, agora com novos personagens, mais perigos e uma terceira temporada já confirmada e em rodagem.

Nesta nova leva de episódios, a tensão cresce. As drogas mudaram de mãos e a amizade do grupo original é posta à prova por novos inimigos e oportunidades que surgem como promessas fáceis, mas com consequências imprevisíveis. Condessa regressa no papel principal, ao lado de Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão. O restante elenco é complementado por nomes como Pêpê Rapazote, Maria João Bastos, Afonso Pimentel, Kelly Bailey e Salvador Martinha. Há ainda reforços de peso: José Raposo, Ricardo Pereira e os actores brasileiros Caio Blat e Paolla Oliveira, uma das estrelas da ficção televisiva do Brasil.

Criada por Augusto Fraga e produzida pela Ukbar Filmes, a série mantém-se livremente inspirada em acontecimentos reais, embora com uma abordagem assumidamente ficcional. A realização desta segunda temporada fica nas mãos de Augusto Fraga e João Maia, e volta a explorar os contrastes entre amizade, ambição e sobrevivência num lugar onde o tráfico de droga altera drasticamente o quotidiano de uma pequena comunidade.

Lançada em 2023, Rabo de Peixe tornou-se um fenómeno inesperado ao atingir o top 10 de visualizações em mais de 30 países, sendo a série portuguesa mais vista de sempre na Netflix. O sucesso internacional levou à confirmação imediata de mais duas temporadas (embora, originalmente, tivesse sido anunciado que a série voltaria em Maio deste ano). Esta foi a segunda produção nacional a estrear nesta plataforma, depois de Glória.

Netflix. Estreia a 17 de Outubro (T2)

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook