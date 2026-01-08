Restaurante israelita de Lisboa vai fechar. Proprietários culpam anti-semitismo

O Tantura foi alvo de “militantes anti-sionistas” em 2024, com pichagens e apelos ao boicote. Desde então, “tornou-se numa arena de luta diária”. Sábado é o seu último dia de portas abertas.

Elad Budenshtiin e Itamar Eliyahu decidiram fechar o Tantura. O restaurante israelita existe desde 2017 e durante vários anos foi um restaurante como tantos outros no Bairro Alto – mas dois acontecimentos viriam a transformar o local numa “arena de luta diária”, nas palavras dos proprietários. Primeiro, um documentário sobre o dito massacre de Tantura, que se estreou em 2022 e entrou no circuito dos festivais de cinema no ano seguinte. Segundo, a partir do final de 2023, a destruição da Faixa de Gaza e o genocídio da sua população entretanto assim identificado pela Nações Unidas. O restaurante passou a ser visado por “militantes anti-sionistas”. Agora, o casal decidiu encerrá-lo de vez.

“Nos últimos três anos, com a guerra e o alarmante aumento do anti-semitismo no mundo, fomos confrontados com uma realidade dura e dolorosa: graffiti nas paredes do restaurante, difamação online, campanhas hostis e um boicote total. O lugar que deveria ser um espaço de ligação e alegria transformou-se numa arena de luta diária”, escrevem num comunicado publicado esta terça-feira nas redes sociais, dando conta de que o último serviço do Tantura acontecerá no sábado, 10 de Janeiro. “A decisão de encerrar a Tantura está entre as mais difíceis que alguma vez tivemos de tomar. Escolhemos recolher-nos. Procurar tranquilidade. E criar um novo lar. Estamos a reconstruir uma antiga quinta cheia de charme”, revelam.

Para o novo projecto, criaram uma página de angariação de fundos, no GoFundMe, para “apoio, donativos e carinho”. “Convidamo-vos a fazer parte da construção deste novo lar. Um lugar de paz e tranquilidade, ligação e esperança. Cada donativo é uma porta aberta para se juntarem a nós nesta nova jornada e fazerem parte de uma história que continua a ser escrita”, lê-se na mesma nota, na qual referem que encerrar o Tantura é um “choque” financeiro. “Tantura está a fechar, mas o espírito, o amor e o sonho continuam. O novo lar já começa a ganhar forma. Estão convidados a fazer parte desta nova viagem. Porque a luz estará sempre acesa, mesmo nos dias em que a escuridão se alonga.”

Fotografia: Arlindo Camacho

Há pouco mais de oito anos, quando a Time Out foi conhecer o restaurante, Elad e Itamar explicavam que Tantura era o nome da pequena localidade de onde vinham, a norte de Telavive. No entanto, essa foi uma das questões levantadas em 2024, quando “militantes anti-sionistas” picharam a fachada do espaço (“Tantura é um massacre”). O Diário de Notícias escreveu então que a referida aldeia não se chamava Tantura desde 1948, data da sua ocupação pelas forças israelitas, quando mudou de nome para Dor – os proprietários não responderam ao jornal sobre se os locais continuavam a usar o nome árabe. Ainda assim, e apesar dos crimes de guerra relatados, faltam provas de que tenha ocorrido um massacre.

Voltando ao restaurante, Alfredo Lacerda, antigo crítico da Time Out, também visitou o restaurante logo em 2017 (de forma anónima, como sempre). Deu-lhe quatro estrelas: “Estamos em território mediterrâneo, cozinha de azeite, legumes e saladas, tudo fresco e delicado. Gostava de um pouco menos de contenção nas especiarias; e de mais produtos autóctones israelitas, como vinhos e queijos brancos. Dito isto, pagar 15 euros por uma visita a Telavive, com passagem pelo pitoresco (e ligeiramente nauseabundo) Bairro Alto, vale muito a pena. Faça-se à sétima colina. Dificilmente vai encontrar melhor comida do Médio Oriente em Lisboa.”

