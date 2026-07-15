Rossio Gastrobar ajuda na luta contra o cancro com sunsets solidários

Projecto junta algumas das mais reconhecidas bartenders nacionais para angariar fundos para a associação Amigas do Peito. A iniciativa inclui ainda workshops e um grande evento em Outubro.

O Rossio Gastrobar estreia este Verão o Pink Circle, um projecto que alia a criatividade da coquetelaria à sensibilização para a prevenção do cancro da mama. Idealizada por Flavi Andrade, bar manager do espaço, a iniciativa arranca com dois Pink Circle Take Over Solidários, que decorrem a 16 de Julho, em Lisboa, e a 2 de Setembro, no Porto, respectivamente. A receita obtida com a venda dos cocktails reverte integralmente para a associação Amigas do Peito.

A primeira edição acontece no 38º41’ Gastrobar, no Altis Belém Hotel & Spa, onde Flavi Andrade recebe Sasha Verdi do Fúria e Rafaela Francisco do SEEN. Entre as 18.00 e as 21.00 serão servidos quatro cocktails de autor criados exclusivamente para a ocasião, além de um mocktail.

Rafaela Francisco apresenta os cocktails Santa Mary, preparado com St-Germain, Patrón Silver, cordial de tomate e verjus, e São Melão, com St-Germain, sake, citronela e soda de melão. Já Sasha Verdi assina Frida, que junta St-Germain, gin, folha de lima kaffir e amora, e Giulia’s Spritz, preparado com St-Germain e soda de uva verde. Para quem prefere uma opção sem álcool, o Rossio Gastrobar propõe o Coliseu, uma das bebidas de assinatura da casa, feita com Martini Floreale, cordial de ananás, solução salina de flor de sabugueiro e tónica de hibiscos.

A iniciativa segue depois para o Above Rooftop Bar, no Altis Porto Hotel, onde Flavi Andrade se junta a Maria Pereira do Atman Speakeasy e Helena Pereira do Bar Sede, para mais um fim de tarde solidário. Os cocktails terão o preço de 12€ e o mocktail custará 9€.

Antes dos eventos, as chefs de pastelaria dos hotéis Altis farão a ligação entre a pastelaria contemporânea e o universo do bar com workshops temáticos. Destaca-se, por exemplo, uma oficina dedicada ao pastel de nata com licor St-Germain, orientada por Idália Nunes, do Altis Belém Hotel & Spa.

O projecto culmina em Outubro, no Rossio Gastrobar, integrado nas iniciativas do Outubro Rosa. O programa inclui um ciclo de conversas sobre auto-cuidado feminino e prevenção do cancro da mama, reunindo uma sobrevivente da doença, médicas oncologistas de diferentes especialidades e a fundadora da associação Amigas do Peito, numa sessão moderada por Flavi Andrade.

Segue-se o Grande Pink Circle Take Over Solidário, que reunirá todas as bartenders participantes nas etapas anteriores, uma bartender internacional convidada e as chefs pasteleiras Idália Nunes, Jennifer Carvalho e Juliana Penteado. A totalidade da receita obtida com a venda dos cocktails e das sobremesas será doada à associação Amigas do Peito.

“O Pink Circle é um projecto que une hospitalidade, formação, gastronomia e responsabilidade social. Nasce para incentivar a criatividade e criar experiências com impacto social, associando cada etapa à sensibilização para a prevenção do cancro da mama e ao apoio ao projecto social Amigas do Peito”, afirma Flavi Andrade. Para participar no ciclo de conversas de Outubro será necessária inscrição prévia, sujeita à lotação disponível.

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