Savage: Olivier abriu um restaurante virtual com burritos XL

Olivier da Costa e a plataforma de entregas ao domicílio Uber Eats uniram-se numa parceria que leva as criações gastronómicas do chefpreneur português a casa. O restaurante virtual Savage está disponível desde esta sexta-feira para os utilizadores do centro de Lisboa.

O novo conceito de Olivier da Costa, chef e empresário responsável por espaços como o Yakuza First Floor, Seen, Guilty ou K.O.B., foi apresentado oficialmente esta quinta-feira à noite no Village Underground Lisboa, em Alcântara. O Savage traz aos utilizadores da plataforma Uber Eats um restaurante virtual com um menu prático e informal com opções para comer à mão e partilhar.

Entre as sugestões há burritos de 400 gramas em variações veggie baby, com tortilha de trigo, arroz, hummus, beringela, courgete, cogumelo paris, pimentos morrones, maionese de beterraba e batata doce (9€), o beef n' chips, com guacamole, rolo de carne recheado de cheddar e batata palha (9€) ou o ATEC, com um mac'n'cheese com trufas e maminha de wagyu (14€). Há os tacos fish frenzy (4€), conhecidos no irmão Yakuza, ou a versão porkies (4€), com cachaço de porco. Na lista há "temakis reinventados", uns sushi rolls tamanho XL (8€). Para terminar, o popcorn n' choc crunchy bomb sticky taco é a sobremesa ideal (3,50€).

Entre as 12.00 e as 15.00 há menus de almoço disponíveis a partir de 9€, com dois tacos e bebida ou sushi roll.

"Num momento em que os restaurantes virtuais começam a mudar o paradigma do segmento de entrega de refeições um pouco por todo o mundo, abraçamos com entusiasmo este desafio, em parceria com o Uber Eats, que é reconhecidamente o operador que mais tem contribuído para esta tendência a nível mundial", afirma Olivier.

Sobre o projecto, o empresário, que serviu de motoboy à primeira entrega oficial pedida durante a apresentação à imprensa, diz ser "particularmente diferenciador pelo seu conceito prático e atual, com um menu baseado em ingredientes e misturas originais."

O Savage está disponível através da aplicação Uber Eats para utilizadores do centro de Lisboa das 12.00 às 00.00 de domingo a quinta-feira, e das 12.00 às 02.00 às sextas e sábados.

