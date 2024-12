Série ‘The Bear’ e filme ‘Emilia Pérez’ lideram nomeações aos Globos de Ouro

Os nomeados para a 82.ª edição dos Globos de Ouro foram anunciados esta segunda-feira no luxuoso hotel Beverly Hilton, onde no próximo dia 5 de Janeiro acontece a cerimónia de entrega dos prémios. O filme Emilia Pérez e a série The Bear lideram os seus respectivos campeonatos em número de nomeações. Há quase um mês para debater quais serão os justos vencedores. No total, são 27 as categorias e bem mais de uma centena de nomeados, embora há quem tenha mais do que uma nomeação.

Comecemos por um nome que se destaca, em simultâneo, no grande e no pequeno ecrã: Selena Gomez. A actriz, e cantora, está nomeada na categoria de actriz secundária pela prestação Emilia Pérez, filme do francês Jacques Audiard que ganhou o Prémio do Júri em Cannes e que tem um total de dez nomeações aos Globos de Ouro. São elas as de Melhor Filme Musical ou de Comédia e de Melhor Filme em Língua Estrangeira, além das nomeações para Actriz (Karla Sofìa Gascón), Actriz Secundária (Zoe Saldana e Selena Gomez), Banda Sonora e duas nomeações para Melhor Canção. Gomez está ainda nomeada na categoria de Melhor Actriz de Musical ou Comédia por Homicídios Ao Domicílio, que à quarta temporada continua a convencer os membros da The Hollywood Foreign Press Association. É a segunda série do pódio (ao lado de Shōgun). Desta vez tem quatro nomeações no campo dos Musicais ou Comédia para televisão, incluindo a de Melhor Série e Actor, graças às interpretações de Martin Short e Steve Martin.

©DR Selena Gomez, em 'Emilia Pérez'

E é na televisão que temos, de novo, The Bear em destaque. A série que acompanha a luta do chef Carmy para erguer um restaurante em nome próprio lidera as nomeações de televisão, com cinco. Mais uma vez, concorre como uma série de comédia, estando nomeada para melhor série do ano, à qual se somam as nomeações de Melhor Actor (Jeremy Allen White, vencedor das duas últimas edições), Actriz (Ayo Edebiri, vencedora da última edição), Actor Secundário (Ebon Moss-Bachrach) e Actriz Secundária (Liza Colón-Zayas).

Os filmes de género drama mais nomeados são O Brutalista (com sete nomeações), Conclave (seis), Um Completo Desconhecido (três), Duna: Parte Dois (duas), Nickel Boys (uma) e September 5 (uma). Já nos filmes de género musical ou comédia, os nomeados são Emilia Pérez (dez), Anora (cinco), A Substância (cinco), Challengers (quatro), A Real Pain (quatro) e Wicked (quatro). Quanto às séries dramáticas, a lista inclui Shōgun (quatro), A Diplomata (três), Mr. & Mrs. Smith (três), Slow Horses (três), The Day of The Jackal (duas) e Squid Game (uma), enquanto que no género musical ou comédia temos The Bear (cinco), Homicídios ao Domicílio (quatro), Hacks (três), Nobody Wants This (três), Abbott Elementary (duas) e The Gentlemen (uma). Se ainda está a pensar o que faz Squid Game nesta lista, é verdade: a série conseguiu mesmo uma nomeação antes de sequer ter estreado a segunda temporada, o que acontece a 26 de Dezembro, estando por isso qualificada.

©Netflix Squid Game (temporada 2)

Não podemos deixar de destacar a nomeação de Pamela Anderson ao Globo de Ouro de Melhor Actriz num filme dramático, pela sua prestação em The Last Showgirl, filme que consegue mais uma nomeação na categoria de Melhor Canção. Anderson compete ao lado de actrizes de peso como Angelina Jolie (em Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado), Fernanda Torres (I’m Still Here) e Kate Winslet (Lee Miller: Na Linha da Frente). A estrela de Marés Vivas renasceu no último ano, após a estreia do documentário Pamela Anderson, Uma História de Amor (Netflix), onde conta a sua história, sem intermediários. Se os Globos de Ouro são considerados uma antecâmara das nomeações aos Óscares, será que também a veremos entre o rol das nomeadas?

Conheça a lista completa de nomeados no site dos Globos de Ouro.

🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp