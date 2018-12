Serralves viaja até à Estação do Rossio com Ana Jotta

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, trouxe até Lisboa a obra "Joana", da portuguesa Ana Jotta. O conjunto de peças penduradas no tecto do primeiro piso da Estação do Rossio pode ser visto até 20 de Junho de 2019.

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e a Fundação de Serralves que em conjunto vão apresentar periodicamente várias obras em espaços públicos sob gestão da IP.

Esta parceria arranca esta quinta-feira em Lisboa, a cidade natal da artista plástica que neste trabalho se apropriou de materiais já existentes, descartados e pobres, como rodas de bicicleta e garrafas de vinho para fazer "uma paródia a um dos maiores símbolos de luxo e de poder — o candelabro, omnipresente em palácios e outras tipologias arquitectónicas ligadas ao poder político e financeiro".

Fotografia: Manuel Manso

Joana está também directamente relacionada com duas obras de Marchel Duchamp, que se incluem no conceito de "ready made" criado pelo artista francês: a roda de bicicleta (1914) e o secador de garrafas (1917). Tal como Duchamp, Jotta apropria-se dos objectos, que utiliza sem transformações, descontextualizado-os e transformando-os na sua própria arte.

©MoMA

Se quiser conhecer melhor o trabalho de Ana Jotta pode também espreitar a Colecção Moderna da Gulbenkian que tem desde o início do mês uma série de pinturas da artista instaladas no hall de entrada.

