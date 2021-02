TAG e Ofício juntaram-se para um take-away especial: é você que decide o menu

De um lado está o fine dining do The Art Gate (TAG), do outro a cozinha tradicional moderna, com foco nas carnes, do Ofício. Os dois restaurantes do mesmo grupo, ambos com o chef executivo Hugo Candeias à frente, juntaram-se para fazer um menu de take-away e entregas ao domicílio comum. Mas quem decide os pratos da semana são os clientes, com o desafio Quarantine Challenge.



Como é que isto se processa? Ora então, todas as segundas-feiras tem de estar atento às contas de Instagram de ambos os restaurantes – @theartgate.co e @oficio_restaurant –, onde vão ser feitas várias perguntas sobre ingredientes ou métodos de confecção. Uma resposta inclina-se mais para a cozinha do TAG, outra para o do Ofício. Volta e meia há até perguntas de resposta aberta, como por exemplo “qual o ingrediente que vai mesmo bem nesta salada?”. Portanto o cliente aqui manda mesmo.



Votação fechada, às terças-feiras ao final do dia é publicado o menu dessa semana e as encomendas podem ser feitas até quinta para entregas na sexta-feira, e até sexta-feira para entregas sábado e domingo. Pelos menus finais da semana já passaram propostas como o fígado de tamboril com escabeche (16€), do Ofício, ou o tamboril em manteiga e molho de pinhões (27€), do TAG, o brioche de queijo mozzarella e cheddar com lâminas de barriga de porco curada (5€), do Ofício, ou o cachaço de bacalhau com molhos de grão e cebola branca (16€), do TAG.



Numa só encomenda pode então escolher uma entrada de um, um prato de outro. Mas na lista de sobremesas há sempre a tarte de queijo estilo basco (25€), vendida inteira, a tarte de amêndoa à fatia (6€) ou o pudim flan de baunilha (5€). Também pode acrescentar uma garrafinha, partindo da selecção de vinhos do Ofício ou do TAG.



As reservas devem ser feitas por telefone (92 615 7492) ou por e-mail (therestaurant@theartgate.com). Pode pedir entrega ao domicílio (apenas no concelho de Lisboa) ou passar para apanhar, em estilo drive-thru, na morada do TAG, no Chiado, o espaço que junta galeria de arte, alojamento e restaurante.



Largo da Trindade, 16, 1ºEsq (Chiado). Sex 19.00-21.30, Sáb-Dom 12.00-15.00/19.00-21.30.



