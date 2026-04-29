The Champions Burger: festival de hambúrgueres estreia-se em Lisboa

Depois do sucesso no Porto, Lisboa tem finalmente uma palavra a dizer nos destinos do The Champions Burger. De 30 de Abril a 17 de Maio, a Doca da Marinha recebe as foodtrucks dos 11 candidatos e desafia os glutões alfacinhas a eleger o melhor.

O The Champions Burger começou há oito anos, em Valência, e rapidamente se espalhou por Espanha. O conceito era simples mas muito apelativo: reunir num mesmo espaço duas dezenas de foodtrucks, a maioria de hamburguerias; não cobrar bilhete à entrada; e desafiar os visitantes a escolherem o melhor hambúrguer entre eles. Foi um sucesso. Nos anos seguintes, internacionalizou-se – já passou por mais de 60 cidades. A primeira edição em Portugal aconteceu no final de 2025, no Porto. A adesão foi tanta que em Março houve uma segunda. Depois foi a Braga. Agora, instala-se em Lisboa por mais de duas semanas.

As foodtrucks vão estacionar na Doca da Marinha de 30 de Abril (esta quinta-feira) até 17 de Maio. Há 11 candidatos a votos, quase todos espanhóis, e dois um deles tem loja em Lisboa – a Goons, em Alvalade. Se por um lado isso significa que o The Champions Burger não nos ajudará a decidir qual é o melhor hambúrguer da cidade, por outro é uma boa oportunidade para experimentar propostas diferentes. Segundo a organização, a selecção é feita através de candidatura e posterior avaliação. Adicionalmente, são acrescentadas hamburguerias convidadas, na categoria Hall of Fame, que servem as suas sandes fora de concurso.

Olhemos para o cartaz. Godeo, The Vicbros Burger, Street Food Burger, Gottan, Tarantín Chiflado, The Vicbros Burger, Rico, Bandido's Burger, Vacarnal Burger, Asado Burgers, MBH e Goons são os concorrentes. No Hall of Fame, estão a Nolito's, que traz o seu “fat smash” em pão brioche azul (com “pulled rib meloso e grelhado, dobro cheddar, bacon crocante, maionese fumada e molho Emmy”); a Faakin Smash By Joe Burger, que propõe um “brioche com queijo provolone gratinado na hora”, numa sandes que leva camembert e “costela ibérica bem melosa”; e a Cheeck’s, com duas sandes de frango frito bem guarnecidas.

A Cheeck’s também tem as entradas a seu cargo, a maioria de frango frito. A Ybarra leva as batatas fritas. Nas sobremesas, há um waffle da Locopolo e cookies da portuense Cookie Club (também presente em Lisboa). Também não faltam bebidas no recinto, com promessa de muita cerveja. Mas vamos ao essencial: os hambúrgueres a concurso. Abaixo, encontra a descrição pormenorizada de todos eles. Para votar (através de um QR na factura de cada hambúrguer), vai precisar de avaliar o pão, a carne, a combinação, a apresentação e a originalidade. Assim que participar na eleição estará automaticamente a inscrever-se no sorteio de uma viagem para duas pessoas pela famosa Rota 66, nos Estados Unidos.

Todos os hambúrgueres em competição no The Champions Burger

Golden, Godeo

Brioche coberto com ouro comestível, molho Emmy, compota de bacon, medalhão de Angus, costela cozinhada a baixa temperatura durante 48 horas, molho de trufa e pedaços de bacon.

A Fabulosa, Street Food Burger

Pão brioche artesanal, fat smash de vaca gourmet à portuguesa, queijo cheddar americano, bacon bits caramelizados, cebola panada, parmesão ralado e molho Emmy.

Lil Wayne, Gottan

Picada de chuletón maturado, cheddar fundido, costela cozinhada durante 48 horas ao estilo Kikambo, molho Louisiana, cebola crocante, crumble de bacon e maionese de brasa. DR La Bichota Promax, Tarantín Chiflado

La Bichota Promax, Tarantín Chiflado

Brioche de queijo gratinado, medalhão de wagyu japonês com cheddar duplo, bomba de queijo fumado frito, croquete de Mac & Cheese e seringa de molho.

Gladiadora, The Vicbros Burger

Pão brioche pretzel, molho Emmy Love, medalhão de vaca Simmental, queijo cheddar curado, bacon jam , maionese de bacon fumado, cebola crispy e pó de queijo pecorino.

A Vencedora, Rico

Brioche artesanal, fat smash de wagyu selecção gourmet, bacon caramelizado, chuva de parmesão, cebola crocante, cheddar derretido e molho Rico. DR La Mafiosa, Bandido's Burger

La Mafiosa, Bandido's Burger

Pão brioche Bandit, carne loira, cheddar americano, pedaços de bacon, molho doce de malagueta, molho Bandit, cebola crocante, cebola caramelizada e creme de camembert.

Pecado Carnal XXL, Vacarnal Burger

Chuletón Black Angus maturado, brioche de bacon e queijo gratinado, molho Rota 66, cheddar derretido, costela fumada durante 48 horas, crispy onion e molho cremoso.

The Big Boss, Asado Burgers

180 gramas de vaca dry-aged , com carne desfiada ao estilo latino, queijo americano, cebola crocante e molho “Emily Loves Big Mac”, num pão brioche artesanal. DR Capital, MBH

Capital, MBH

Pão brioche de batata, burger de 180 gramas de novilho, cheddar, marmelada de bacon em vinho do Porto, cebola crocante, molho MBH e extra de queijo Serra da Estrela.

Goons Burger, Goons

Duplo smash de vaca maturada, acompanhado de queijo cheddar americano, bacon crocante e molho Goons.

Além da comida, “o evento inclui entretenimento e um ambiente único para desfrutar desta apaixonante competição culinária”, promete a organização, a espanhola Gastrosueños. O recinto abre às 18.00 no primeiro dia. A partir daí, funciona do meio-dia à meia-noite. Segundo a organização, as horas de maior afluência costumam ser entre as 14.00 e as 16.00, e entre as 20.00 e as 22.00. “Para evitar filas, pode fazer o seu pedido através da Uber Eats dentro do recinto”, sugere. Ou evitar estes horários.

Isto é importante, em particular para este fim-de-semana alargado, em que o número de visitantes se prevê maior. Até porque pode mesmo ficar à porta: apesar de ser de entrada livre, o recinto tem lotação limitada. Outra limitação do The Champions Burger que é preciso tem em conta é o pagamento: nenhuma das foodtrucks aceita dinheiro, só cartão ou sistemas digitais (Apple Pay e Google Pay) ou, em alternativa, através de cartões pré-pagos adquiridos no local.

Doca da Marinha (Baixa). 30 Abr, Qui 18.00-00.00; 1-17 Mai, Seg-Dom 12.00-00.00. Entrada livre

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