The Champions Burger: festival de hambúrgueres estreia-se em Lisboa

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Depois do sucesso no Porto, Lisboa tem finalmente uma palavra a dizer nos destinos do The Champions Burger. De 30 de Abril a 17 de Maio, a Doca da Marinha recebe as foodtrucks dos 11 candidatos e desafia os glutões alfacinhas a eleger o melhor.
O The Champions Burger começou há oito anos, em Valência, e rapidamente se espalhou por Espanha. O conceito era simples mas muito apelativo: reunir num mesmo espaço duas dezenas de foodtrucks, a maioria de hamburguerias; não cobrar bilhete à entrada; e desafiar os visitantes a escolherem o melhor hambúrguer entre eles. Foi um sucesso. Nos anos seguintes, internacionalizou-se – já passou por mais de 60 cidades. A primeira edição em Portugal aconteceu no final de 2025, no Porto. A adesão foi tanta que em Março houve uma segunda. Depois foi a Braga. Agora, instala-se em Lisboa por mais de duas semanas.
As foodtrucks vão estacionar na Doca da Marinha de 30 de Abril (esta quinta-feira) até 17 de Maio. Há 11 candidatos a votos, quase todos espanhóis, e dois um deles tem loja em Lisboa – a Goons, em Alvalade. Se por um lado isso significa que o The Champions Burger não nos ajudará a decidir qual é o melhor hambúrguer da cidade, por outro é uma boa oportunidade para experimentar propostas diferentes. Segundo a organização, a selecção é feita através de candidatura e posterior avaliação. Adicionalmente, são acrescentadas hamburguerias convidadas, na categoria Hall of Fame, que servem as suas sandes fora de concurso.
Olhemos para o cartaz. Godeo, The Vicbros Burger, Street Food Burger, Gottan, Tarantín Chiflado, The Vicbros Burger, Rico, Bandido's Burger, Vacarnal Burger, Asado Burgers, MBH e Goons são os concorrentes. No Hall of Fame, estão a Nolito's, que traz o seu “fat smash” em pão brioche azul (com “pulled rib meloso e grelhado, dobro cheddar, bacon crocante, maionese fumada e molho Emmy”); a Faakin Smash By Joe Burger, que propõe um “brioche com queijo provolone gratinado na hora”, numa sandes que leva camembert e “costela ibérica bem melosa”; e a Cheeck’s, com duas sandes de frango frito bem guarnecidas.
A Cheeck’s também tem as entradas a seu cargo, a maioria de frango frito. A Ybarra leva as batatas fritas. Nas sobremesas, há um waffle da Locopolo e cookies da portuense Cookie Club (também presente em Lisboa). Também não faltam bebidas no recinto, com promessa de muita cerveja. Mas vamos ao essencial: os hambúrgueres a concurso. Abaixo, encontra a descrição pormenorizada de todos eles. Para votar (através de um QR na factura de cada hambúrguer), vai precisar de avaliar o pão, a carne, a combinação, a apresentação e a originalidade. Assim que participar na eleição estará automaticamente a inscrever-se no sorteio de uma viagem para duas pessoas pela famosa Rota 66, nos Estados Unidos.
Além da comida, “o evento inclui entretenimento e um ambiente único para desfrutar desta apaixonante competição culinária”, promete a organização, a espanhola Gastrosueños. O recinto abre às 18.00 no primeiro dia. A partir daí, funciona do meio-dia à meia-noite. Segundo a organização, as horas de maior afluência costumam ser entre as 14.00 e as 16.00, e entre as 20.00 e as 22.00. “Para evitar filas, pode fazer o seu pedido através da Uber Eats dentro do recinto”, sugere. Ou evitar estes horários.
Isto é importante, em particular para este fim-de-semana alargado, em que o número de visitantes se prevê maior. Até porque pode mesmo ficar à porta: apesar de ser de entrada livre, o recinto tem lotação limitada. Outra limitação do The Champions Burger que é preciso tem em conta é o pagamento: nenhuma das foodtrucks aceita dinheiro, só cartão ou sistemas digitais (Apple Pay e Google Pay) ou, em alternativa, através de cartões pré-pagos adquiridos no local.
Doca da Marinha (Baixa). 30 Abr, Qui 18.00-00.00; 1-17 Mai, Seg-Dom 12.00-00.00. Entrada livre
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