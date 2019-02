Vão ser plantadas mais 100 árvores no Vale da Montanha neste sábado

O momento assinala a contagem decrescente para a 4.ª Conferência Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas (ECCA) que vai decorrer no CCB entre 28 e 31 de Maio.

É uma das maiores conferências sobre alterações climáticas e este ano acontece em Lisboa. Apesar de ainda faltarem uns meses, o arranque do evento é dado este sábado. A partir das 11.00, no Parque Urbano do Vale da Montanha, serão plantadas mais 100 árvores autóctones precisamente a 100 dias da ECCA. Este momento quer dar destaque à importância da infraestrutura verde e do arvoredo na cidade como uma das mais eficazes ferramentas ao serviço da adaptação climática.

Vão estar presentes José Sá Fernandes, vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Martins, secretário de estado do Ambiente, e Diogo de Gusmão-Sørensen, representante da Comissão Europeia no âmbito dos projetos Horizonte 2020.

O Parque Urbano do Vale da Montanha abriu ao público a 21 de Março do ano passado, Dia Mundial da Árvore e nesse mesmo dia, alunos do primeiro ciclo ajudaram a plantar árvores naquele espaço. Até o presidente da Câmara, Fernando Medina, cavou terra para dar nova vida a um choupo branco, uma das espécies autóctones deste espaço verde.

Foi a primeira, mas não foi a última vez que se reforçou a mancha verde do Vale da Montanha. Em Novembro, no âmbito do programa municipal "Plante a sua árvore em Lisboa", vários munícipes plantaram, debaixo de chuva, 75 árvores, entre carvalhos, alfarrobeiras, amendoeiras e pinheiros.

Para a Conferência Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas, Lisboa espera cerca de mil pessoas, entre investigadores, técnicos, decisores, autoridades e agências com responsabilidade na implementação de medidas de adaptação às alterações climáticas, bem como empresas, organizações não-governamentais e sociedade civil.

